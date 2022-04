La Pasqua 2022 si avvicina, ma per HONOR le offerte arrivano in anticipo. La casa cinese propone infatti fin da oggi una serie di offerte su alcuni dei suoi prodotti più popolari, che comprendono smartphone Android, ma anche wearable e notebook: pronti a scoprire le promozioni più allettanti già disponibili sul sito?

Le offerte di Pasqua di HONOR sono già disponibili: ecco gli sconti migliori

Per chi desidera lavorare all’aria aperta, per chi vuole immortalare i colori della primavera, per gli amanti del fitness outdoor: le nuove offerte di Pasqua di HONOR sono pensate per tutti e spaziano tra diversi modelli e fasce di prezzo. Sono valide fino al 23 aprile 2022, salvo esaurimento scorte.

Se siete interessanti ad acquistare un nuovo smartphone Android, gli sconti pasquali propongono HONOR 50 nelle versioni 6-128 GB o 8-256 GB, ma anche il meno costoso HONOR 50 Lite. HONOR 50 è lo smartphone di punta del marchio cinese e può contare su un display da 6,57 pollici e sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G; si concentra molto sul comparto fotografico: a bordo abbiamo infatti un sensore principale da 108 MP e una fotocamera frontale da 32 MP per soddisfare le esigenze di tutti, anche grazie alla modalità Dual View per i video e alle varie funzioni appositamente studiate per i vlog.

Potete acquistare HONOR 50 nelle versioni 6-128 o 8-256 GB al prezzo in offerta di rispettivamente 429,90 (anziché 529,90) e 499,90 euro (anziché 599,90), con cuffie HONOR Earbuds 2 Lite praticamente in omaggio (basta aggiungere 1,90 euro), a questo link.

Se volete spendere qualcosa meno e non siete ancora tentati dal 5G potete considerare l’offerta su HONOR 50 Lite, uno smartphone con display da 6,67 pollici, quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 MP e SoC Qualcomm Snapdragon 662 con connettività 4G. Potete acquistare in offerta il dispositivo al prezzo speciale di 249,90 euro (invece che 299,90) con HONOR Band 6 in bundle (aggiungendo 1,90 euro) a questo link.

Le offerte di Pasqua di HONOR non sono però ancora finite. Il produttore propone diversi altri sconti, tra i quali:

Per scoprire tutti gli sconti HONOR pensati per festeggiare la Pasqua, che vi ricordiamo essere validi fino al 23 aprile 2022, potete seguire il link qui sotto:

Offerte di Pasqua HONOR

