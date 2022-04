A qualche mese dalla presentazione, prevista per l’estate, emergono i dettagli delle batterie di cui saranno dotati i prossimi smartwatch Samsung Galaxy Watch 5, sia nella variante con cassa da 40 mm che in quella con cassa da 44 mm.

La nuova generazione degli smartwatch di casa Samsung dovrebbe andare a limare i problemi di autonomia riscontrati da parecchi utenti in possesso dei precedenti Galaxy Watch 4 (trovate la nostra recensione del modello Classic in questo articolo), presentati dal colosso sudcoreano lo scorso agosto in concomitanza con i pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Samsung Galaxy Watch 5: svelati i dettagli della batteria

Stando a quanto scoperto nel database di Safety Korea e riportato dal portale specializzato SAMMobile, i prossimi Galaxy Watch 5 di Samsung dovrebbero essere dotati di una batteria più grande dei predecessori.

Già qualche giorno fa era trapelata l’informazione riguardante la versione con cassa da 40 mm (SM-R900), che sarà dotata di una batteria da 276 mAh; la notizia fresca riguarda la capacità della versione con cassa da 44 mm (SM-R910) che dovrebbe essere dotata di una batteria da 397 mAh, decisamente più capiente di quella attualmente presente sul Galaxy Watch 4 con cassa da 44 mm (361 mAh).

Nonostante i Galaxy Watch 4 di Samsung siano due smartwatch Android molto apprezzati, finalmente con Wear OS, capaci di offrire varie funzionalità, come gli ECG e l’analisi della composizione corporea, e dotati di un saturimetro, Samsung è al lavoro per migliorarli ulteriormente.

Autonomia a parte, lo smartwatch di nuova generazione potrebbe offrire ulteriori caratteristiche per fornire un monitoraggio più completo e preciso della salute e della forma fisica, e dovrebbe essere dotato di un sensore che misura la temperatura corporea.

Come dicevamo in apertura, Samsung Galaxy Watch 5 dovrebbe essere presentato nella seconda metà dell’anno, probabilmente durante l’estate in concomitanza con la prossima generazione di pieghevoli di casa Samsung.

