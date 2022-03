Oggi vi parliamo di un caricabatterie compatto e versatile, utilissimo per chi ha bisogno di un vero e proprio jolly della ricarica, compatibile con praticamente tutti i dispositivi in circolazione grazie alle sue caratteristiche peculiari: il suo nome è INIU AI-611 ed è in offerta su Amazon tramite l’utilizzo di un coupon.

Il caricabatterie INIU 30W in offerta a un prezzo stracciato su Amazon

INIU AI-611 è un caricabatterie USB a due porte: la prima è una USB standard (type-A) compatibile con lo standard di ricarica Quick Charge 3.0 e capace di erogare fino a 18 W di potenza; la seconda è una USB type-C compatibile con lo standard Power Delivery, capace di spingersi fino a 30 W, che gli consente di alimentare anche i laptop (chiaramente dotati di porta di ricarica adeguata).

Il caricabatterie, capace di ricaricare o alimentare anche due dispositivi contemporaneamente, è dotato di vari standard di sicurezza per evitare di danneggiare le batterie dei dispositivi.

Il prezzo di listino di questo INIU AI-611 è di 19,99€ ma il caricabatterie è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 14,44€. In aggiunta, applicando il coupon presente alla pagina del prodotto si potranno risparmiare altri 7€: il prezzo finale di questo caricabatterie compatto e versatile, dunque, sarà di soli 7,44€.

Per applicare il coupon, basterà mettere la spunta nella casella apposita presente nella pagina del prodotto, indicata dalla freccia verde nell’immagine qui sotto, prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Per avvalorare la bontà del prodotto, ottimamente recensito, si aggiunge la spedizione ad opera di Amazon.

Vi segnaliamo, infine, che l’offerta, almeno nella sua parte relativa allo sconto ulteriore, è valida fino al prossimo 5 aprile, salvo esaurimento dei coupon disponibili.

