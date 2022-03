Il team di sviluppatori di Facebook Messenger di tanto in tanto introduce delle nuove funzioni in questa popolare soluzione di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo di un nuovo sistema di scorciatoie.

Così come viene spiegato dal team di Meta, si tratta di un nuovo sistema di comandi per potenziare l’efficienza del servizio di messaggistica e aggiungere un pizzico di divertimento all’esperienza complessiva.

Su Facebook Messenger arriva un modo più rapido per comunicare

E così, se digitando “@” e il nome di una persona verrà taggata quella persona specifica nella chat, con la scorciatoia @everyone tutti i partecipanti a una chat di gruppo riceveranno una notifica (l’ideale, ad esempio, quando si vuole condividere un promemoria di gruppo):

Al contrario, per evitare di dare fastidio a qualche membro del gruppo con un proprio messaggio, è possibile usare la scorciatoia /silent, in modo che gli altri partecipanti alla chat potranno leggerlo quando preferiranno (l’ideale per condividere i propri pensieri notturni senza svegliare gli amici con una fastidiosa notifica):

Nelle prossime settimane il sistema delle scorciatoie si arricchirà di nuove possibilità, come ad esempio /pay (soltanto negli Stati Uniti), che renderà ancora più semplice inviare e ricevere denaro direttamente nelle proprie chat individuali.

A breve su iOS arriverà anche la scorciatoia /gif, grazie alla quale gli utenti potranno trovare e inviare facilmente la GIF perfetta (basta scrivere l’argomento e si visualizzeranno le varie opzioni disponibili).

Sempre su iOS a breve dovrebbero essere introdotte ulteriori scorciatoie e la speranza è che il team di sviluppatori nel giro di qualche mese le implementi anche nella versione di Facebook Messenger dedicata ai dispositivi Android.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Facebook Messenger per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: