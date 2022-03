Spotify è senza dubbio uno dei servizi di streming musicale più popolari anche se non uno dei migliori per quanto riguarda la fruizione dei contenuti quando si viaggia in auto.

Pare, tuttavia, che il team di sviluppatori di Spotify abbia deciso di rimuovere tale limitazione, dando il via ai test di una nuova soluzione che dovrebbe prendere il posto di Car View, funzionalità rimossa già da alcuni mesi.

Spotify lavora ad una Modalità Auto

La nuova soluzione studiata dal team di Spotify per la fruizione del servizio in movimento è chiamata Modalità Auto e al momento pare essere in fase di test soltanto su Android (probabilmente a breve lo sarà anche su iOS).

Quando gli utenti stanno ascoltando la musica mentre sono connessi a un’auto tramite Bluetooth, potrebbero visualizzare un messaggio che chiede loro se desiderano “testare la nuova modalità auto”.

Una delle novità più interessanti introdotte da questa funzionalità è rappresentata dalla possibilità per il conducente di navigare e cercare con facilità musica diversa da riprodurre (ciò è possibile grazie ad un design a tre schede).

La scheda Home ora è molto meno densa e quindi è più facile da navigare, con la possibilità di toccare le varie voci senza guardarla direttamente. Ed anche la visualizzazione del lettore della modalità auto è molto semplice, in quanto presenta solo i pulsanti play/pausa, skip, shuffle e like, insieme a un pulsante microfono per avere accesso ai controlli vocali (attraverso essi è possibile cercare nella libreria di musica e podcast di Spotify mentre si è in modalità auto). La scheda Libreria, infine, offre un rapido accesso alla musica che è stata ascoltata più di recente.

Al momento la Modalità Auto è ancora in fase di test e, pertanto, non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposzione di tutti gli utenti.

