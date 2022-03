Poche ore fa la società ha presentato OnePlus 10 Pro 5G in India e ora ha ufficialmente confermato il lancio globale del suo prossimo smartphone di punta per il 31 marzo 2022 alle 16:00 CEST.

Per dimostrare la qualità del comparto fotografico di OnePlus 10 Pro 5G realizzato in collaborazione con Hasselblad, l’azienda ha lanciato la sua ultima ammiraglia nello spazio attraverso la campagna “Capture the Horizon” catturando immagini incredibili.

Gli smartphone OnePlus hanno raggiunto la quota di 38.000 metri nella stratosfera, resistendo a un vento da 200 km/h e a temperature fino a -60 gradi per scattare le suggestive foto dell’orizzonte.

OnePlus 10 Pro inviato nella stratosfera in vista del lancio globale

Il viaggio di OnePlus 10 Pro 5G nella stratosfera è stato possibile grazie a un modulo ultraleggero fissato a un pallone meteorologico che ha protetto i dispositivi dalle intemperie.

Le foto sono state scattate da remoto tramite un’app che ha permesso di acquisire le immagini al momento opportuno e con le impostazioni appropriate e il modulo contenente gli smartphone è stato recuperato utilizzando calcoli meteorologici.

Anche i membri della community di OnePlus che hanno condiviso attivamente consigli e supportato l’idea di marketing sono stati elogiati dall’azienda.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director di OnePlus Europe, ha dichiarato che l’azienda ha avviato una stretta collaborazione strategica con Hasselblad per creare e migliorare la tecnologia delle fotocamere di punta di OnePlus.

In questo secondo anno della partnership con Hasselblad, OnePlus ha ulteriormente sviluppato e migliorato la scienza del colore con Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione.

Il portavoce della società ha concluso affermando che la campagna si è ispirata allo storico viaggio nello spazio compiuto da Hasselblad per scattare immagini della luna e che OnePlus è fiduciosa che anche la sua fotocamera riuscirà a fornire la stessa qualità dell’immagine, come si può vedere dalle straordinarie foto dell’orizzonte catturate da OnePlus 10 Pro.

Secondo l’azienda i tre elementi che rendono OnePlus 10 Pro un fiore all’occhiello a tutto tondo sono fotocamera, display e prestazioni.

OnePlus Billion Colour Solution offre colori più delicati e piacevoli nelle foto grazie al supporto del colore a 10 bit su tutti e tre gli obiettivi posteriori.

Master Style mette a disposizione tre stili di colore accessibili tramite il menu del filtro, ciascuno calibrato da un fotografo Hasselblad.

OnePlus 10 Pro riprende inoltre le incredibili capacità video di OnePlus 9 Pro portandole al livello successivo offrendo nuove modi per acquisire video insieme a nuovi strumenti che potenziano la creatività.

Infine, OnePlus 10 Pro rende la fotografia a lunga esposizione più accessibile con una nuova modalità chiamata Extended Exposure che consente di acquisire rapidamente e facilmente scatti a lunga esposizione con o senza treppiede.

