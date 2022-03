Nonostante i problemi degli ultimi SoC di fascia alta, Qualcomm lavora costantemente per portare novità e migliorie ad essi, come nel caso della rafforzata partnership con Trimble, la quale permetterà ai dispositivi dotati di Snapdragon 888 e 8 Gen 1 di migliorare l’accuratezza della posizione in cui essi si trovano. Questa novità arriverà intorno al secondo quarto di quest’anno, e ne beneficerà soprattutto chi usa molto spesso servizi di navigazione in tempo reale che ovviamente fanno molto affidamento su quanto è precisa la posizione del dispositivo per poter essere più reattivi ed utili.

La partnership con Trimble va ad ampliare ciò che è già stato fatto in ambito automotive con Qualcomm, ovvero lo sviluppo di soluzioni che vanno a migliorare aiuti alla guida (ADAS) e le performance dei veicoli con sistemi sempre connessi alla rete, in maniera analoga a quanto fatto con Ferrari. Nel caso della nuova soluzione per gli smartphone abbiamo invece un livello di dettaglio per la localizzazione pari al metro. Questo significa che l’accuratezza sarà drammaticamente migliorata grazie a un semplice aggiornamento firmware, il quale permetterà ai dispositivi più recenti di fascia alta con SoC Qualcomm Snapdragon di essere molto più accurati a dare la posizione nel caso in cui ci sia bisogno di dare indicazioni in base alla corsia o per muoversi a piedi in una città.

Questo miglioramento potrebbe però rivelarsi quasi una sorta di problema per Samsung, la quale nonostante non fosse menzionata nel comunicato ufficiale per l’annuncio di questa funzionalità, sappiamo bene che, in alcune aree del mondo (tra cui è esclusa l’Italia), vende smartphone con i SoC menzionati in precedenza. Plausibilmente anche questi smartphone riceveranno l’aggiornamento in questione ma questo aumenterà probabilmente le differenze tra i dispositivi con chip Exynos e Snapdragon. Un vero peccato dato che si tratta di uno di quei miglioramenti sostanziali che vanno a impattare molto positivamente l’utilizzo giornaliero di uno smartphone.