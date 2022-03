Non è raro vedere dei coupon offerti da Samsung al lancio dei suoi nuovi smartphone ma la promozione di cui vi stiamo per parlando ha dell’inverosimile. Samsung Galaxy S22 Ultra infatti viene offerto a rate da WindTre alla modica cifra di 14,99 Euro per 24 mesi, per un totale complessivo di soli 360 Euro circa. Dove sta l’inghippo?

Nessun inghippo, almeno apparentemente, più probabile un errore di prezzo. Recandosi infatti sul sito WindTre alla pagina dedicata a Samsung Galaxy S22 Ultra, è possibile ordinare il nuovo top di gamma della casa coreana selezionando varie opzioni e promozioni. Selezionando di preciso:

la versione da 256 GB;

il pagamento a rate;

l’offerta “Scegli 24 mesi”;

e quindi la promozione: “Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition PROTEZIONE FURTO INCLUSA”.

È possibile pre-ordinare lo smartphone con un impegno incredibilmente vantaggioso: 14,99 Euro al mese per un totale di 24 mesi che, equivale a 359,76 Euro totali al termine. Nessun contributo è previsto per il device e qui è dove potrebbe nascondersi l’errore del sistema. L’offerta potrebbe essere confermata o, più probabile, cancellata dall’operatore ma, come si suol dire, provare non costa nulla. Inoltre non vi permetterà di concludere un vero e proprio acquisto ma più precisamente di essere ricontattati dal negozio WindTre più vicino.

Non vi resta che aprire la pagina WindTre e provare voi stessi.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S22 Ultra è lo smartphone attualmente di punta della casa, con processore di nuova generazione Exynos 2200, 12 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna (o 128 GB in base al modello), ampio display Dynamic Amoled 2X da 6,8”, S-Pen integrata, sistema operativo Android 12 e interfaccia Samsung One UI 4.1, con aggiornamenti garantiti per 4 upgrade di Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Ulteriori dettagli su come va Samsung Galaxy S22 Ultra, nella nostra recensione.