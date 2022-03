Dopo avere presentato i nuovi membri della serie Galaxy A, Samsung si appresta ad aggiornare ulteriormente la propria proposta per la fascia media; il protagonista degli ultimi rumor è Samsung Galaxy M53 5G, uno smartphone della serie Galaxy M, nata come la serie battery phone di Samsung.

Sembra che il produttore sudcoreano stia lentamente abbandonando i SoC Snapdragon di Qualcomm sui propri smartphone di fascia media: i nuovi rappresentanti della serie Galaxy A (almeno Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G) sono dotati di un processore Exynos mentre, affidandoci a quanto riportato dal noto leaker Yogesh Brar, il prossimo Galaxy M53 5G dovrebbe essere dotato di un SoC targato MediaTek.

La possibile scheda tecnica di Samsung Galaxy M53 5G

Nel 2021, Samsung ha presentato il Galaxy M52 5G, uno smartphone per certi versi gemello dell’ottimo Galaxy A52s 5G con il quale condivide il cuore pulsantse (Snapdragon 778G) e dal quale differisce, principalmente, per quanto concerne le dimensioni (generali e del display), il comparto fotografico (una fotocamera in meno) e la batteria (più capiente).

Il prossimo Samsung Galaxy M53 5G, invece, potrebbe differire maggiormente dalla controparte Galaxy A53 5G. Vediamo, allora, quale potrebbe essere la scheda tecnica dell’inedito smartphone, basandoci su quanto postato dal Brar.

Display: Super AMOLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 900 5G

Memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage

di RAM e o di storage Quadrupla fotocamera posteriore: 108 MP + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondità di campo)

+ (ultra-grandangolare) + (macro) + (profondità di campo) Fotocamera anteriore: 32 MP

Supporto alle reti 5G (oltre 10 bande)

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W

con supporto alla ricarica rapida a Niente caricabatterie in confezione

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Quando arriverà il Galaxy M53 5G?

Difficile dire quando lo smartphone verrà svelato ufficialmente. Seguendo la logica di Samsung che ha presentato il predecessore, Galaxy M52 5G, nel settembre 2021, possiamo immaginare che lo smartphone potrà arrivare nella seconda metà del 2022, tra l’estate e l’autunno.

I rumor iniziano ad identificarsi attorno a Samsung Galaxy M53 5G: vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori notizie sul prossimo medio-gamma di casa Samsung.

