Sono passati quasi nove anni da quando Asus commercializzò il Nexus 7 versione 2013, dispositivo nato con Android 4.3 Jelly Bean che ha continuato a ricevere aggiornamenti fino ad Android 6.0.1 Marshmallow; il suo tempo sembrava concluso ma, con Android mai dire mai, infatti la community di sviluppatori, grazie soprattutto al membro del forum di XDA followmsi, ha dato nuova vita al tablet in questione grazie ad una versione non ufficiale della LineageOS 19.1 con Android 12L.

Sia chiaro, la procedura adottata dallo sviluppatore per raggiungere il risultato non è stata semplicissima e la ROM è ancora in fase di beta test, quindi è possibile che siano presenti anche numerosi bug e problemi vari, ma fondamentalmente su un dispositivo così datato si tratta più che altro di un esercizio di stile, farlo perché si può fare.

La ROM è disponibile sia per la versione WiFi (nome in codice flo) che per la variante con SIM (nome in codice deb), tra le seccature che potreste incontrare in fase di installazione c’è la necessità di partizionare la memoria del dispositivo (operazione possibile o via TWRP o manualmente via shell) per poter installare un pacchetto di gapp; inoltre come spesso accade quando progetti di questo tipo sono agli inizi, SELinux è impostato su permissivo, quindi non il massimo della vita per quel che concerne la sicurezza, soprattutto per l’utente medio. Ciò nonostante, il flash della ROM porterà sul vostro vecchio e caro Nexus 7 2013 non solo tutte le patch di sicurezza più recenti, ma anche tutta una serie di nuove funzioni lato privacy, nonché le funzionalità di Android 12L.

Qualora foste interessati a provarla, vi basta seguire questo link e leggere attentamente quanto riportato per poter installare Android 12L sul vostro Nexus 7 2013.