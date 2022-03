Huawei non ha alcuna intenzione di ridurre la sua presenta in Italia. L’azienda, infatti, ha annunciato un’importante novità per i suoi Huawei Customer Service Center di Roma e di Catania che continuano a rappresentare un importante punto di riferimento sul territorio per i clienti che hanno scelto di acquistare uno dei prodotti dell’azienda sfruttando una delle tante offerte Huawei. Ecco le novità annunciate oggi per i due centri d’assistenza di Huawei a disposizione degli utenti:

Huawei rinnova Customer Service di Roma e Catania per migliorare l’esperienza post-vendita dei clienti

L’azienda ha annunciato oggi una serie di importanti novità per i Huawei Customer Service di Roma e Catania. Per quanto riguarda il centro d’assistenza di Roma, infatti, il Customer Service è ora accessibile in una nuova location in pieno centro, in Via Labicana 118/120, nelle vicinanze del Colosseo. Il centro di Catania, invece, conferma la sua posizione in Via Papale 59 ma si rinnova, cambiando completamente volto e proponendo spazi più grandi e maggiori servizi pre e post- vendita ai clienti.

Huawei ha sottolineato di aver voluto rinnovare in modo completo i Customer Service di Roma e Catania per confermare l’impegno nei confronti dei consumatori, garantendo la migliore esperienza post-vendita possibile. Ricordiamo che l’azienda ha anche un terzo centro d’assistenza, a Milano. Stando ai dati forniti da Huawei, inoltre, i centri di Milano, Roma e Catania hanno supportato, nel solo 2021, più di 15.000 utenti rivelandosi un punto di riferimento importante sul territorio per offrire assistenza a 360° gradi agli utenti in merito ai prodotti acquistati.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, commenta così la scelta di rinnovare i Customer Service: “Abbiamo deciso di espandere l’offerta in-store anche a Roma e Catania, introducendo nuovi servizi di assistenza e coinvolgenti aree esperienziali in cui scoprire l’ecosistema dei prodotti HUAWEI, per soddisfare una clientela sempre molto affezionata”

I servizi offerti dai centri assistenza di Huawei

Tutti i Customer Service di Huawei mettono a disposizione un servizio di riparazione rapida, eseguito da personale tecnico certificato e trasparente grazie a quello che viene definito il concept “Open Lab” con una finestra aperta sul laboratorio da cui poter verificare passo dopo passo gli interventi di riparazione. C’è poi un servizio gratuito di consulenza one-to-one, disponibile anche su prenotazione e dedicato non solo ai prodotti Huawei ma anche a tutto l’ecosistema di servizi (Video, Musica, Books, GameCenter, Cloud e naturalmente App Gallery).

Da notare anche la possibilità di sfruttare il servizio di assistenza drop-off, consegnando il dispositivo in store per poi riceverlo a casa una volta riparato. C’è anche un’Area Relax per prendersi un po’ di tempo per scoprire i prodotti di Huawei da vicino. Fino al prossimo 16 aprile, infine, Huawei offre uno sconto del 20% sulle riparazioni fuori garanzia (esclusa la sostituzione della batteria) e prezzi speciali per l’applicazione di pellicole protettive e la sostituzione delle batterie degli smartphone.