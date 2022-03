Negli ultimi anni i produttori di smartphone hanno dovuto effettuare diverse modifiche alla struttura dei propri device e ciò per adeguarli alle nuove tecnologie e per ridurre gli ingombri e una delle soluzioni più comuni è rappresentata ad esempio dal carrellino contenente la SIM card.

Solitamente per accedere allo slot per la SIM si sfrutta un foro e l’apposito piccolo accessorio appuntito da inserire in esso, in modo da esercitare una pressione e fare uscire il relativo carrellino.

Ecco cosa succede a sbagliare foro con gli smartphone

Ma, di tanto in tanto, può capitare per errore di inserire l’accessorio appuntito nel foro sbagliato e cioè in quello del microfono ed è in questi casi che nella mente degli utenti iniziano ad insinuarsi varie preoccupazioni, come ad esempio la possibilità di avere danneggiato lo stesso microfono o di avere rovinato il sistema di impermeabilizzazione dello smartphone.

Ebbene, Zack di JerryRigEverything ha deciso di volere dare una mano a chi si dovesse essere trovato in una situazione simile e realizzare un video con il quale prova a spiegare cosa potrebbe succedere nel caso si verifichino questi piccoli “incidenti”.

Per tale prova Zack ha usato alcuni smartphone, iniziando da Samsung Galaxy S22 Ultra e il risultato è piuttosto rassicurante: in sostanza, il foro per il microfono è molto stretto e lo stesso microfono è posizionato ad una discreta distanza dalla scocca e, pertanto, non c’è il rischio di causare danni inserendo per errore l’accessorio per espellere il vano della SIM. Ed anche il sistema di impermeabilizzazione è stato realizzato tenendo conto di tale possibile errore, che non è in grado di causare danni.

Stesso discorso vale anche per altri smartphone recenti, come Google Pixel 6 Pro, Xiaomi Mi 11 e OnePlus 10 Pro mentre le stesse garanzie non ci sono per i telefoni più vecchi, per i quali queste precauzioni potrebbero non essere state prese dai rispettivi produttori.

