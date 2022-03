Lo scorso anno il team di Google ha annunciato che le valutazioni delle app nel Google Play Store devono essere specifiche per ogni tipo di dispositivo e il colosso di Mountain View continua a lavorare al miglioramento dell’esperienza per i device dotati di ampi display con nuove modifiche.

Del resto, non c’è da stupirsi se Google presti attenzione anche a questo aspetto: sono oltre 250 milioni, infatti, i tablet Android, i dispositivi pieghevoli e i device ChromeOS attivi e i relativi possessori sono sempre più desiderosi di avere app che possano sfruttare al meglio le loro potenzialità.

Le modifiche in arrivo per il Google Play Store

Stando a quanto reso noto dal colosso di Mountain View attraverso un post pubblicato sul blog degli sviluppatori Android, saranno tre le novità più importanti introdotte nel Google Play Store e riguarderanno le modifiche al ranking e alla promozione, gli avvisi per le applicazioni di bassa qualità e le valutazioni e le recensioni specifiche per dispositivo.

Iniziando dalle modifiche a ranking e promozione, nei prossimi mesi verrà aggiornato il sistema di classificazione sul Google Play Store sui dispositivi dotati di grande schermo, in modo da dare risalto alle app e ai giochi di alta qualità per questo specifico tipo di device (ciò dovrebbe consentire agli utenti di trovare con più facilità le app più ottimizzate).

Per le app non ottimizzate per i dispositivi dotati di schermi generosi il sistema avviserà gli utenti con appositi messaggi, in modo da prepararli a ciò che si troveranno davanti e da non fare nutrire loro aspettative troppo elevate.

Infine, gli utenti potranno visualizzare le valutazioni e le recensioni suddivise in base al tipo di dispositivo (per esempio tablet, smartphone pieghevole, Wear OS, ChromeOS, ecc.).

Queste nuove funzionalità del Google Play Store verranno implementate gradualmente nel corso dei prossimi mesi, giusto il tempo di dare agli sviluppatori la possibilità di adeguare le proprie applicazioni alle varie modifiche introdotte.