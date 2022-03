Arrivano nuovi render che mettono nero su bianco il concetto di smartphone full-view display di Huawei, per la quale il brand cinese ha depositato un brevetto in Cina: vengono mostrate sia la parte anteriore che posteriore di uno smartphone figlio di questa concezione.

In base ai dettagli contenuti nel brevetto, alcuni render sono stati realizzati dal concept creator HoiINDI che li ha poi diffusi tramite il suo account Twitter. La cosa sorprendente che viene evidenziata dai render è l’assenza di cornici, con la fotocamera anteriore che, a questo punto, è immaginata sotto al display (con tecnologia UDC, under display camera).

Full view-display di Huawei: cosa ci dicono i render?

I render immaginano lo smartphone in due colorazioni: midnight black (qui sotto) e pearl white (in copertina).

Come anticipato, anteriormente lo smartphone presenta il full-view display, senza ritagli o aperture per la selfie camera: il design è caratterizzato da uno schermo curvato su tutti i lati; il risultato di ciò è dettato da cornici molto sottili, praticamente impercettibili.

Sul lato destro, lo smartphone presenta i classici tasti fisici per l’accensione/spegnimento e per il bilanciere del volume; il lato sinistro, invece, è pulito.

Il lato inferiore ospita la porta di ricarica (USB type-C), le griglie per gli altoparlanti e il carrellino per le SIM.

Sul lato posteriore, lo smartphone viene immaginato con un sistema di fotocamere simile a quello presente sugli smartphone Huawei della serie Nova: troviamo un sistema a quattro fotocamere, alloggiato in un rettangolo arrotondato (come se ci fossero due anelli raccordati).

Il primo anello (quello in alto) contiene il grande obiettivo principale, mentre il secondo anello, oltre al flash LED, contiene i 3 obiettivi secondari.

Vedremo mai uno smartphone così?

Non vi sono notizie ufficiali (o provenienti da altre fughe di notizie) circa lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione e produzione in serie di uno smartphone dotato del full-view display di Huawei.

In caso di nuovi sviluppi, saremo qui a raccontarveli.

