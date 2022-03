A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale, prende il via in Italia, a partire dalla giornata di oggi, la vendita del nuovo OnePlus Nord CE 2 5G. L’ultimo arrivato della gamma di smartphone OnePlus è acquistabile direttamente dallo store ufficiale con consegne a partire dal prossimo 16 marzo. A disposizione degli utenti c’è un’unica configurazione hardware, con SoC MediaTek e sistema operativo Android 11, oltre a due varianti cromatiche. Vediamo i dettagli:

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G è disponibile in Italia: ecco prezzo e caratteristiche complete

Debutto ufficiale per il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G. Lo smartphone, presentato ufficialmente lo scorso mese di febbraio, è il nuovo entry level della gamma OnePlus Nord ed è acquistabile a partire dalla giornata di oggi anche in Italia. Il nuovo device di casa OnePlus arriva sul mercato con un prezzo di 359 euro e con un’unica configurazione hardware che prevede la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage.

È possibile scegliere tra due colorazioni. C’è il classico Gray Mirror oltre al più particolare Bahama Blue. Da notare che in confezione c’è, oltre al cavo Type-C, anche il caricabatterie SUPERVOOC in grado di garantire il supporto alla ricarica rapida da 65 W. Lo smartphone è Dual SIM (con la presenza di un terzo slot dedicato ad una scheda microSD da utilizzare per espandere la memoria). La scheda tecnica è completa e interessante.

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G arriva sul mercato forte della presenza tra le specifiche del SoC MediaTek Dimensity 900. La memoria RAM da 8 GB è di tipo LPDDR4X mentre lo storage da 128 GB è UFS 2.2. La batteria integrata è da 4.500 mAh. Grazie al già citato supporto alla ricarica rapida da 65 W, i tempi di ricarica saranno ridottissimi. Il display presenta una diagonale di 6.43 pollici con pannello Fluid AMOLED da 90 Hz e risoluzione Full HD+. A proteggere il display c’è il vetro Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 64 Megapixel (con apertura f/1.79), con supporto alla registrazione video in 4K a 30 fps, ed un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel (con apertura f/2.2). C’è anche un terzo sensore, per le macro, da 2 Megapixel. La camera anteriore è, invece, una Sony IMX471 da 16 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il sensore NFC e un sensore di impronte digitali sotto al display. Lato software c’è Android 11 con Oxygen OS.

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G è acquistabile da oggi in Italia al prezzo di 359 euro. Lo smartphone è disponibile direttamente sullo store OnePlus con consegne a partire dal 16 marzo. Per gli studenti c’è uno sconto extra del 5%. Per gli acquisti sullo store dell’azienda è disponibile la spedizione gratuita mentre il pagamento può avvenire sia con carta di credito o di debito che tramite PayPal oppure in 3 rate con Klarna. È anche possibile aggiungere la copertura assicurativa Allianz Assistance. Per maggiori dettagli è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Acquista qui il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G