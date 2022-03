Quale occasione migliore di questa per acquistare un tablet di fascia alta: Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sono in offerta online a prezzi di molto inferiori a quelli di listino e con la possibilità di approfittare ancora delle promo lancio di Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra in offerta a ottimi prezzi

Si parte da 799 euro, richiesti per il modello base, e si arriva ai quasi 1360, necessari per portarsi a casa il modello top nel quantitativo base di memoria. Nello specifico, i modelli in offerta, principalmente su Amazon, sono quelli che trovate subito qua sotto, in colorazione nera grafite:

Samsung Galaxy Tab S8 con connettività 5G, 8-128 GB e color Graphite è in offerta a 799 euro anziché 949 euro da Amazon e MediaWorld;

Samsung Galaxy Tab S8+ con connettività 5G, 8-256 GB e color Graphite è in offerta a 1050 euro anziché 1199 euro da Amazon;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra con connettività 5G, 12-256 GB e color Graphite è in offerta a 1358,69 euro anziché 1449 euro da Amazon;

I prezzi non sono affatto male considerando che sono freschissimi di presentazione e lancio sul mercato. C’è poi da considerare che prendendoli adesso è possibile sfruttare ancora le vantaggiose promo lancio abbinate da Samsung, il che rende le offerte tanto più interessanti e allettanti: