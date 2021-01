L’arrivo di Samsung Galaxy S21, fra le altre cose, ci ha presentato il primo smartphone in assoluto di Samsung ad essere presentato senza caricabatterie, una grande novità di cui si parlava già da qualche mese addietro e che in qualche modo segue il cambiamento in favore dell’ambiente inaugurata da Apple con il rilascio di iPhone 12.

Niente caricabatterie anche per altri modelli

In queste ore, però, durante una sessione di domande e risposte, il colosso sudcoreano ha delineato i contorni di un piano decisamente ambizioso per quanto riguarda i futuri prodotti dell’azienda. La compagnia ha infatti intenzione di procedere gradualmente alla rimozione di caricabatterie e auricolari dalle confezioni di tutti gli smartphone rilasciati in futuro.

L’obbiettivo ultimo, come si può facilmente intuire, è quello di limitare il più possibile l’impatto che ha l’azienda sull’ecosistema mondiale, ma purtroppo non sappiamo ancora in che modo deciderà di mettere in piedi un processo industriale decisamente delicato sotto diversi punti di vista. Ad esempio, l’azienda deciderà di rimuovere gradualmente questi componenti solo dagli smartphone serie Galaxy di fascia alta, oppure inizierà a rimuoverli anche dai dispositivi di fascia media/bassa?

Sono tante le risposte non date, ma per lo meno sappiamo che la compagnia è impegnata al 100% a ridurre il più possibile l’inquinamento ambientale. Qui di seguito, invece, riportiamo la risposta ufficiale completa che ha rilasciato la compagnia:

Abbiamo scoperto che sempre più utenti Galaxy stanno riutilizzando accessori che già possiedono e facendo scelte sostenibili nella loro vita quotidiana per promuovere migliori abitudini di riciclaggio. Per supportare la nostra comunità Galaxy in questo viaggio, stiamo passando alla rimozione del caricabatterie e degli auricolari nella nostra ultima linea di smartphone Galaxy.

Riteniamo che la rimozione graduale del caricabatterie e degli auricolari dalla confezione del nostro dispositivo in scatola possa aiutare ad affrontare i problemi di consumo sostenibile e rimuovere qualsiasi pressione che i consumatori potrebbero provare a ricevere continuamente accessori per caricabatterie non necessari con i nuovi telefoni.

Dal 2017 implementiamo anche porte di ricarica standardizzate di tipo USB-C, in modo che i caricabatterie più vecchi possano ancora essere compatibili con i nostri modelli Galaxy più recenti.