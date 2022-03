Il team di WINDTRE continua a comunicare via SMS agli ex clienti di 3 Italia che stanno per essere “portati” nei sistemi del nuovo operatore e nelle scorse ore ha iniziato a rivolgersi al gruppo per il quale il passaggio è in programma all’inizio del prossimo mese.

In particolare, il giorno scelto per la migrazione di questo nuovo gruppo di clienti ex 3 Italia è lunedì 4 aprile 2022, data che è stata aggiunta alle altre già citate nella sezione WINDTRE Informa sul sito dell’operatore telefonico.

Cosa succede ai clienti che passano da 3 Italia a WINDTRE

Ecco come l’operatore descrive il passaggio dai sistemi di 3 Italia a quelli di WINDTRE:

[..] avvieremo un processo di innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi e migliorare le condizioni riservate ai nostri Clienti. Gli interventi sono volti a garantire servizi più semplici da usare: i Clienti avranno maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta. Per la navigazione Internet è disponibile 1GB giornaliero al costo di 0,99 euro. Il GIGA è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno in cui è stato erogato; una volta esaurito, la navigazione è bloccata fino al giorno successivo. Inoltre ogni volta che il credito è insufficiente per l’attivazione e il rinnovo delle opzioni attive sulla SIM, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, il traffico incluso non viene sospeso, ma è disponibile per un 1 giorno solare (fino alle 23.59) al costo di 0,99 euro. Qualora il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 4 giorni al costo di 1,99 euro. Se, trascorsi i 5 giorni, il credito è ancora insufficiente, la SIM rimane attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. Il costo viene addebitato nella prima ricarica utile, in aggiunta a quello di rinnovo dell’offerta o costo di attivazione. L’anticipo del traffico è disponibile più volte al mese ed è valido per le opzioni che prevedono traffico incluso con addebito su credito residuo attive sulla tua SIM.

Inoltre l’operatore ricorda agli utenti che se disattivano l’offerta ALL IN, PLAY o Super Internet, sulla SIM sarà disponibile il piano tariffario New Basic al costo mensile di 4 euro, che potrà essere interamente utilizzato in traffico telefonico (tutte le chiamate nazionali a 0,29 euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo, gli SMS a 0,29 euro, gli MMS a 0,50 euro e per la navigazione Internet è disponibile 1 GB al giorno al costo di 0,99 euro).

Come esercitare il diritto di recesso

Gli utenti che non intendono accettare tali modifiche e desiderano recedere possono farlo senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS.

Per recedere sarà sufficiente inviare una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo “Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO (MI)”

PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

dall’Area Clienti

presso un punto vendita WINDTRE

con una chiamata al numero 159

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

