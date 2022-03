La Festa del Papà si avvicina e HONOR ha pensato di lanciare per l’occasione alcuni sconti sul suo shop online ufficiale. Niente paura, il tempo per acquistare un bel regalo lo avete, visto che le offerte rimarranno valide fino al 20 marzo 2022: scopriamole insieme.

Le offerte HONOR per la Festa del Papà in arrivo

Nei giorni che ci separano dalla Festa del Papà del 19 marzo potete approfittare delle proposte del sito hihonor.com, che riguardano diversi prodotti della casa cinese, da smartphone a smartwatch, da PC ad accessori. Gli sconti arrivano fino al 50%.

In attesa di poter mettere le mani sulla serie HONOR Magic4, presentata durante il MWC 2022 di Barcellona, tra le offerte più intriganti spiccano senza dubbio HONOR 50 e HONOR 50 Lite: il primo offre un display curvo da 6,57 pollici, SoC Snapdragon 778G e una fotocamera principale da 108 MP, il secondo uno schermo da ben 6,67 pollici, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e una batteria da 4300 mAh con SuperCharge a 66 W.

Ecco le offerte più interessanti pensate da HONOR per festeggiare i papà:

Se siete alla ricerca di un nuovo PC, da regalare o da regalarvi, vi segnaliamo anche HONOR MagicBook X14 e MagicBook X15 al prezzo di rispettivamente 569,90 e 499,90 euro (con X15 in regalo HONOR Earbuds 2 Lite). Per consultare tutte le offerte HONOR pensate per la Festa del Papà potete seguire il link qui sotto.

Tutte le offerte HONOR per la Festa del Papà

Potrebbe interessarti: Recensione Honor 50