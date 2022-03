Continua la migrazione verso i nuovi sistemi del brand unico per gli ex clienti 3 Italia di WINDTRE che devono oggi fare i conti con una nuova rimodulazione. Il prossimo gruppo di utenti coinvolti dal programma di migrazione, che va avanti oramai da tempo coinvolgendo di volta in volta una cerchia ristretta di utenti, registrerà una modifica delle condizioni dell’offerta attiva a partire dal prossimo 28 marzo 2022.

Le comunicazioni relative a questo passo del programma di migrazione sono state inviate a partire dallo scorso 24 febbraio, poco più di un mese prima dell’effettiva entrata in vigore. Per i clienti rimodulati ci sarà l’attivazione di una nuova tariffa con condizioni differenti rispetto alle offerte attive in precedenza. Vediamo i dettagli completi sulla nuova rimodulazione WINDTRE:

Nuova rimodulazione da WINDTRE: coinvolti alcuni ex clienti 3 Italia

Il nuovo piano di migrazione si traduce in una rimodulazione riguardane i piani di autoricarica attivi prima della fusione che ha portato alla nascita del brand unico. I piani in questione vengono sostituiti dal nuovo piano Be Wind. Per i clienti rimodulati (le cui SIM hanno un piano a consumo con un sistema di autoricarica collegato) è prevista l’applicazione del nuovo piano che garantisce una ricarica di 1 cent per ogni minuto di chiamata ricevuta e 2 cent per ogni SMS ricevuto.

Per quanto riguarda le caratteristiche tariffarie, inoltre, il piano Be Wind prevede una tariffa da 20,17 centesimi al minuto per chiamate nazionali verso mobili WINDTRE e di 35,29 centesimi al minuto verso altre numerazioni. La navigazione ad Internet, non essendoci GB inclusi, prevede un meccanismo a consumo con un costo giornaliero di 4 euro (l’addebito avviene alla prima connessione giornaliera e solo nei giorni in cui si registra una connessione) e l’utente avrà accesso ad un bundle di 500 MB.

Con il sistema di autoricarica è possibile ottenere fino ad un massimo di 100 euro al mese solare. Da notare che non concorrono alla maturazione del bonus le chiamate provenienti dagli operatori del gruppo (quindi da numeri WINDTRE e VeryMobile). Tutte le offerte rimodulate e sostituite con il piano Be Wind non saranno più disponibili. Per gli utenti si registrerà, quindi, un passaggio ad un nuovo sistema tariffario che prevede anche la “scadenza di tutti i bonus di credito o traffico promozionale già maturati“. Alla data della modifica, inoltre, verrà riconosciuto un bonus di traffico una tantum di 10 euro.

I clienti WINDTRE coinvolti da questa rimodulazione, che elimina tariffe attivate prima della fusione e non più disponibili, hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso con la disattivazione della SIM oppure con passaggio ad altro operatore. Per esercitare questo diritto è possibile affidarsi ad uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

da Area Clienti

presso un punto vendita WINDTRE

chiamata al 159 per acquisire la tua richiesta accertando la tua identità

Nella causale di recesso deve essere indicato “modifica delle condizioni contrattuali”.