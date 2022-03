L’aggiornamento di driver grafici di solito non è problematico su PC, ma in ambito Android gli update dei driver della GPU generalmente arrivano sul dispositivo solo attraverso gli aggiornamenti del sistema operativo più importanti.

In quest’ottica XDA ha messo a punto Adreno Tools, una libreria per l’applicazione di modifiche o sostituzioni del driver GPU Adreno senza root.

L’API attualmente supporta il caricamento di driver GPU personalizzati come rapa, l’abilitazione di texture BCn e il reindirizzamento delle operazioni sui file per consentire l’accesso ai dump degli shader e la modifica del file di configurazione del driver senza root.

Adreno Tools consente modifiche o sostituzioni del driver GPU su Android senza root

Dal momento che non c’è alcuna limitazione sull’origine del driver, gli appassionati del modding possono anche caricare driver di terze parti tramite Adreno Tools. Questo è particolarmente utile per gli utenti che desiderano un modo semplice per sostituire il driver dell’OEM con una soluzione aperta di terze parti, ad esempio per provare un driver Vulkan open source.

Rispetto alle alternative che richiedono il root del dispositivo, Adreno Tools rappresenta un enorme passo avanti per gli amanti del modding su Android. Le librerie Adreno Tools sono disponibili su GitHub a questo indirizzo.

