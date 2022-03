Sony mantiene le promesse: l’azienda giapponese, a quasi un anno dalla promessa dell’aggiornamento agli utenti, ha iniziato a implementare la VRR (frequenza di aggiornamento variabile) per la sua linea di smart TV del 2021 con processore Bravia XR e supporto a Google TV, in grado di spingersi fino ai 120 Hz di frequenza di picco.

La tecnologia VRR di cui stiamo parlando è quella che permette ai display di adattare la propria frequenza di aggiornamento in base al contenuto mostrato, in modo da abbassarsi al minimo in caso di contenuto statico (testo, immagini) e di aumentare man mano che il contenuto sia “movimentato”.

Le TV della linea Bravia XR di Sony sono tra le migliori Google TV presenti sul mercato: tuttavia, la mancanza della VRR si faceva sentire, soprattutto per i videogiocatori.

Per sfruttare la VRR è tuttavia necessario che il dispositivo sorgente (da cui la TV prende il contenuto mostrato) sia compatibile con essa: ad esempio, Le Xbox Series X e Series S sono in grado di sfruttare la VRR; la Sony PlayStation 5 non è ancora compatibile con la VRR.

BREAKING: Sony has started rolling out the long-awaited VRR firmware update on the company's 2021 TVs with BRAVIA XR processor. It popped up on my Sony A90J OLED (US model) when I checked for updates on the TV this morning. pic.twitter.com/o58tVPMnV4

— Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) March 1, 2022