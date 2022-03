Gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 sono gli unici, almeno per il momento, a utilizzare Wear OS 3, che arriverà su alcuni smartwatch selezionati nel corso del 2022. Cade quindi a fagiolo la promozione di Amazon, che ha portato al minimo storico la versione Classic con quadrante da 46 millimetri, in due diverse colorazioni e con la connettività Bluetooth.

Samsung Galaxy Watch4 al minimo storico

Dopo aver stentato per anni Wear OS sembra finalmente aver trovato la propria strada, grazie alla sinergia tra Google e Samsung, che hanno unito gli sforzi per cercare di migliorare i tanti punti deboli del sistema, a partire dall’autonomia. Anche se ci sono ancora cose da migliorare, il nuovo Wear OS 3 è decisamente migliore rispetto ai sistemi precedenti e questo Galaxy Watch4 ne è la prova.

Decisamente ricco di funzioni per gli amanti dello sport, con la possibilità di monitorare oltre 100 diverse attività sportive, non pecca nemmeno dal punto di vista “smart”, vista la presenza del Play Store che consente di installare le applicazioni necessarie al proprio lavoro. Impeccabile la gestione delle notifiche dallo smartphone anche se per sfruttare appieno tutte le funzioni è consigliabile utilizzare uno smartphone Samsung.

È dotato di speaker e microfono per gestire le chiamate direttamente al polso, o per ascoltare la musica salvata nella memoria interna. Uno smartwatch completo insomma, che si fa apprezzare ancora di più grazie al prezzo attuale, il minimo storico su Amazon.

Il colosso dell’e-commerce sta infatti applicando uno sconto superiore al 30% alle versioni nera e silver, entrambe con cassa da 46 millimetri e ovviamente in versione italiana. Si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione e alla garanzia. A seguire i link per l’acquisto diretto dei due smartwatch da Amazon, con spedizione gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime: