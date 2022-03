Il mese di marzo prende il via con nuove offerte Unieuro che lancia gli Sconti Batticuore proponendo tanti prodotti in offerta a prezzo scontato fino al 50%. Tra le offerte di Unieuro ci sono diversi smartphone e tablet Android da acquistare a prezzo ridotto. Le occasioni per risparmiare non mancano di certo. Andiamo a vedere quali sono le migliori promozioni disponibili da Unieuro con i nuovi Sconti Batticuore che saranno validi, tramite lo store online, fino al prossimo 13 marzo. Ecco, quindi, le migliori offerte:

Decine di prodotti in offerta da Unieuro con gli Sconti Batticuore

La nuova ondata di offerte di Unieuro, con la partenza degli Sconti Batticuore, include diverse promozioni davvero molto interessanti. Fino al prossimo 13 marzo, infatti, ci saranno decine di smartphone e tablet Android da acquistare a prezzo ridotto, con sconti fino al 50%. Di seguito andremo a vedere quali sono le offerte migliori da sfruttare (cliccando sul nome del prodotto in offerta sarà possibile raggiungere la pagina dello store per completare l’acquisto).

Tra gli smartphone Android proposti al miglior prezzo da Unieuro troviamo l’apprezzatissimo Samsung Galaxy A52s, vero e proprio punto di riferimento della fascia media di Samsung. Lo smartphone è acquistabile al prezzo di 299,90 euro, invece di 469 euro, con la possibilità di scegliere tra quattro colorazioni differenti (nero, menta, viola e bianco) il modello preferito da acquistare.

Tra le offerte Sconti Batticuore di Unieuro c’è spazio anche per il Samsung Galaxy S20 FE 4G con Snapdragon 865 che viene proposto al prezzo di 449,90 euro. In sconto c’è anche il Galaxy Z Flip3 5G proposto a partire da 749,90 euro. Da segnalare anche un’ottima offerta dedicata all’OPPO Find X3 Lite, proposto a 329,90 euro invece di 499,99 euro. In sconto c’è anche il Realme GT Master Edition 8/256 GB che può essere acquistato al prezzo scontato di 299,90 euro invece di 399,90 euro.

Da notare, inoltre, che fino al 10 marzo c’è la possibilità di sfruttare uno sconto di 100 euro sulla gamma Samsung Galaxy S22, utilizzando il codice GALAXYS22MENO100 direttamente in fase di check-out, nel carrello. Da notare anche la possibilità di acquistare, tra le nuove offerte Unieuro per i tablet, il Samsung Galaxy Tab S7 FE 4/64 GB Wi-Fi a prezzo scontato. Il tablet, infatti, è proposto al prezzo di 449,90 euro invece che a 649,90 euro. In sconto c’è anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE 4/64 GB 5G che può essere acquistato al prezzo di 549,90 euro invece che 749,90 euro. Sconto anche per il Realme Pad 4G 4/64 GB proposto al prezzo di 229,90 euro.

I prodotti indicati in precedenza sono solo una piccola selezione delle offerte proposte da Unieuro con gli Sconti Batticuore. A disposizione degli utenti, infatti, lo store proposte tantissimi prodotti in sconto (fino al 50%). Le promozioni, inoltre, riguardano tutte le principali categorie di Unieuro. Oltre smartphone e tablet, infatti, ci sono in offerta notebook, Smart TV, indossabili, elettrodomestici e molto altro ancora. Per scoprire le offerte, in scadenza il prossimo 13 marzo, è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Scopri qui tutte le offerte degli Sconti Batticuore di Unieuro