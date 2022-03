Si chiama Lenovo Legion Y90 ed è un nuovo smartphone con il quale il popolare produttore asiatico proverà a ritagliarsi un’importante fetta della fascia premium.

Si tratta di uno smartphone dedicato agli appassionati di gaming e che fa della potenza bruta una delle proprie principali caratteristiche: Lenovo Legion Y90, infatti, può vantare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 18 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria integrata con 128 GB di memoria SSD e un sistema di raffreddamento a liquido con due ventole.

A dire di Lenovo, il sistema di raffreddamento attivo su questo telefono può fornire ulteriori 4 W di prestazioni mentre la memoria SSD può migliorare le prestazioni di scrittura random del 50%.

La scheda tecnica di Lenovo Legion Y90

Questa è la dotazione tecnica del nuovo smartphone di Lenovo:

display E4 AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz e DC Dimming

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

18 GB di RAM LPDDR5 con 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1) + 128 GB di memoria interna SSD

Dual SIM, 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.1, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C 3.1 Gen2, USB Type-C 2.0, NFC

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos

fotocamera frontale da 16 megapixel

doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel e ultra grandangolare da 13 megapixel)

batteria da 5.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W)

Android 12 con ZUI 13

dimensioni: 177 × 78,4 × 10,14 mm

Lenovo Legion Y90 è già disponibile in Cina in pre-ordine nella colorazione Titanium Grey e l’esordio sul mercato è in programma per il 10 marzo.

La versione 12/256 GB sarà venduta a 4.299 yuan (pari a circa 610 euro), quella 16/256 GB a 4.599 yuan (pari a circa 650 euro) e quella 18/512 GB a 5.299 yuan (pari a circa 750 euro). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Lenovo per scoprire se lo smartphone arriverà anche in Europa e a quali prezzi.