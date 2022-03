Google ha da tempo dotato i suoi Pixel di alcune funzioni inerenti la sicurezza, servizi quali il rilevamento di incidenti stradali, le chiamate di emergenza assistite o la registrazione video spontanea; ora Big G aggiunge un’altra funzionalità alla sua app per la sicurezza, chiamata Fast Emergency Dialer.

Google vuole semplificare le chiamate di emergenza con Fast Emergency Dialer

È leggermente diversa dalla classica TED (Traditional Emergency Dialer) nella quale è necessario digitare manualmente il numero di soccorso richiesto, qui con la nuova FED , quando abilitata, un semplice swipe restituirà un elenco dei numeri di emergenza disponibili per la zona in cui ci si trova, tra cui polizia, vigili del fuoco e servizi medici. La funzione può essere utile soprattutto per coloro che viaggiano molto, visto che non è legata ad un luogo specifico ma aggiorna l’elenco dei contatti di emergenza in base alla posizione (i numeri di emergenza possono infatti cambiare da zona a zona in alcuni paesi).

Attualmente la funzione non sembra essere attiva su larga scala ma, teoricamente, è sufficiente scorrere verso l’alto la schermata di blocco e cliccare su “chiamata di emergenza”; qualora la nuova funzione fosse già attiva sarà possibile utilizzare il sistema di scorrimento dei contatti elencati.

Non è al momento dato sapere se e quando tale funzione possa arrivare da noi, anche considerando che oltre alle limitazioni territoriali e di operatore, in tutta Europa è ormai attivo il numero unico di emergenza 112, attraverso il quale è possibile richiedere assistenza per vari tipi di necessità (polizia, vigili del fuoco, ambulanze). Diciamo che la nuova funzionalità sarebbe molto più utile in quei paesi in cui i numeri di emergenza non sono ancora stati unificati, ad ogni modo, è comunque lodevole lo sforzo di Google di migliorare la sicurezza dei propri utenti in caso di imprevisti.