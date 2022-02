Poche settimane fa sono trapelati i primi impressionanti dettagli tecnici di Sony Xperia 1 IV, mentre un’indiscrezione di oggi rivela ancora più informazioni sul suo fratello minore Sony Xperia 5 IV, in particolare quella riguardante il chipset.

Una fonte cinese rivela che Sony Xperia 5 IV sfoggerà un display da 6,1 pollici protetto da Gorilla Glass Victus e presumibilmente sarà alimentato da una batteria dalla capacità leggermente superiore rispetto a quella da 4500 mAh del predecessore Sony Xperia 5 III presentato a luglio dello scorso anno.

Sony Xperia 5 IV potrebbe adottare il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Il dettaglio più interessante della fuga di notizie riguarda il SoC di questo smartphone premium di Sony, poiché verrebbe lanciato con il chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus prodotto da TSMC.

Sembra invece che il comparto fotografico rimarrà invariato rispetto a Sony Xperia 5 III, in quanto il leaker menziona l’IMX557 da 12 MP come sensore principale, l’IMX363 da 12 MP come fotocamera ultra grandangolare e l’IMX663 da 12 MP come teleobiettivo con zoom ottico 3x.

Sony Xperia 5 III è stato presentato ad aprile, ma è stato messo in vendita ad ottobre, quindi se le informazioni sul chipset sono veritiere, Sony Xperia 5 IV potrebbe farsi attendere per un bel po’ di tempo.

Tuttavia gli ultimi rapporti affermano che Qualcomm sta accelerando la produzione dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus, quindi l’attesa potrebbe essere meno lunga di quanto ci si aspetterebbe.

