Il sempre attivissimo team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta agli iscritti al Programma Beta dell’applicazione. Il nuovo aggiornamento, contrassegnato dalla versione 2.22.6.5, pur non portando con sé novità evidenti e tangibili, nasconde, all’interno del suo codice, una funzionalità che verrà abilitata in un aggiornamento futuro.

Le novità dell’aggiornamento 2.22.6.5 di WhatsApp Beta per Android

Dopo avere, qualche tempo fa, aggiornato l’interfaccia delle chiamate vocali, il team di WhatsApp è allo sviluppo di ulteriori funzionalità per migliorare chiamate vocali e videochiamate, tra cui la possibilità di accedere a una chiamata di gruppo, anche qualora questa fosse già in corso.

Nello specifico, grazie al portale specializzato WABetaInfo, veniamo a conoscenza che l’aggiornamento, il 2.22.6.5 di WhatsApp Beta per Android porta con sé un’ulteriore novità, che permetterà più facilmente di accedere a una chiamata di gruppo già in corso tramite l’utilizzo di un “Call link” (link di chiamata).

L’utente potrà creare un link di chiamata direttamente dall’interno della propria lista di contatti (raggiungibile premendo l’icona col telefono in basso a destra nella scheda “Chiamate” di WhatsApp): questo link sarà condivisibile con chiunque, anche con coloro che non fanno parte dei propri contatti.

Questa funzionalità è, ad oggi, in fase di sviluppo da parte del team di WhatsApp e, pertanto, non è ancora disponibile nemmeno per coloro che avessero già scaricato l’ultima versione dell’app WhatsApp Beta.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se siete comunque desiderosi di provare la versione 2.22.6.5 di WhatsApp Beta per smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (e potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma vorreste provare lo stesso in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, basterà procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

