Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Google Chrome ha prestato molte attenzioni al password manager del popolare browser del colosso di Mountain View e pare che nei suoi programmi vi sia l’introduzione di una nuova interessante funzionalità.

Stando a quanto reso noto da Leopeva64 su Twitter, infatti, il team di Google Chrome starebbe lavorando ad una funzione che dovrebbe consentire agli utenti di inviare una password.

Ecco come funzionerà il nuovo sistema di condivisione di Google Chrome

Pare che gli sviluppatori di Chromium abbiano già aggiunto la relativa opzione nel menu a tre puntini anche se, almeno per il momento, quando si clicca non succede nulla.

In pratica, tale nuova funzionalità può essere sfruttata attraverso un apposito tasto “invia password” a cui si accede dal menu posizionato accanto a ciascuna combinazione di nome utente e password.

Considerato che Google Chrome consente già agli utenti di copiare una passord per incollarla ove desiderano, questa nuova funzione dovrebbe offrire un qualcosa in più e pertanto pare quasi scontato che il suo obiettivo sia quello di permettere la condivisione di una password con altre persone, il tutto ovviamente con le garanzie di un sistema di crittografia.

Il fatto che tale nuova feature ancora non funzioni non ci permette di fare previsioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile del browser ma è probabile che sarà necessario avere pazienza ancora per diverse settimane. Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.

Come scaricare le nuove versioni del browser

Se desiderate scaricare le ultime versioni di Google Chrome potete sfruttare i seguenti badge che vi porteranno alle pagine del Google Play Store dedicate rispettivamente alle release canary, dev, beta e stabile: