A maggio dello scorso anno, vi avevamo parlato della nuova sezione che Google aveva intenzione di introdurre nel Play Store, riguardante la privacy e la sicurezza dei dati, utile tanto per gli sviluppatori quanto per gli utenti finali; ora sembra che Big G stia slittando le tempistiche inerenti questa novità.

Gli sviluppatori avranno più tempo per compilare la sezione “Sicurezza dei dati”

Lo scopo dell’introduzione di questa nuova sezione, è quello di dare la possibilità agli sviluppatori di comunicare agli utenti quali dati vengono raccolti dalle applicazioni, come vengono utilizzati ed eventualmente condivisi; tra questi figurano la posizione (approssimativa o precisa), i contatti, le informazioni personali (nome, indirizzo email), le informazioni di pagamento, le foto e i video, i file audio e file di archiviazione in generale.

La sezione sulla sicurezza dei dati su Google Play è un modo semplice per aiutare le persone a capire quali dati utente la tua app raccoglie o condivide, oltre a mostrare le principali pratiche di privacy e sicurezza della tua app. Queste informazioni aiutano gli utenti a fare scelte più informate quando decidono quali app installare.

Gli sviluppatori hanno inoltre la possibilità di riportare quali pratiche, inerenti la sicurezza, vengono messe in atto (ad esempio la crittografia dei dati) e di specificare se gli utenti abbiano eventualmente facoltà, o meno, di rifiutarsi o richiederne l’eliminazione in un secondo momento, inclusi i dati raccolti da librerie di terze parti o SDK utilizzati nelle app.

Queste possibilità sono a disposizione degli sviluppatori da ottobre e avrebbero dovuto essere, secondo i piani iniziali, visibili per tutti gli utenti entro marzo di quest’anno; in realtà Google ha comunicato di aver ritardato le tempistiche, ora gli sviluppatori avranno tempo fino al 20 luglio per “dichiarare come raccolgono e gestiscono i dati degli utenti per le app che pubblicano” (siano esse nuove app o aggiornamenti); dopo questa data “le app non conformi potrebbero dover affrontare ulteriori azioni di contrasto in futuro, come la rimozione della scheda dello Store della tua app da Google Play“.