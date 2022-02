Gboard, la tastiera virtuale di Android, è piena di trucchi ed è abbastanza versatile, garantendo agli utenti tante possibilità di personalizzazione e offrendo anche la possibilità di digitare con una sola mano.

Le numerose funzionalità offerte da Gboard passano anche attraverso le scorciatoie studiate dal team di sviluppatori per consentire agli utenti di accedere ad esse con un semplice tocco.

Tra le feature “nascoste” della tastiera di Google per Android ne troviamo anche una che potrebbe risultare particolarmente gradita quando si desidera allegare un’immagine ad un’email: Gboard, infatti, permette di fare una copia dell’immagine e di mantenerla archiviata fino a quando non sarà necessario incollarla.

Un comodo trucchetto per Gboard

Per abilitare tale funzionalità è necessario aprire il client per i messaggi e toccare il campo di testo e se si visualizza un’icona degli appunti va selezionata, altrimenti bisogna premere sul tasto del menu a tre punti e attivarla. A questo punto è necessario aprire il menu delle impostazioni su Gboard, quindi va toccata l’icona “ingranaggio” delle impostazioni nella parte superiore della tastiera e infine bisogna entrare nella sezione Appunti, ove si visualizzano tre interruttori a levetta ed è necessario assicurarsi che siano tutti attivati.

Una volta abilitata tale funzionalità, quando si vede un’immagine sul proprio browser Android che si vuole condividere tramite un’e-mail o un messaggio è sufficiente premere a lungo su di essa e selezionare l’opzione “Copia immagine”.

Aprendo l’app di messaggistica o il client e-mail, basta scegliere dove si desidera inserire l’immagine (Gboard di solito mostra un posizionamento consigliato della stessa nella barra in alto al centro). Tale sistema funziona anche con gli screenshot.

Tramite gli appunti di Gboard sarà possibile avere accesso anche ad immagini salvate in precedenza e gli utenti potranno pure bloccarle in alto, in modo da averle pronte per un rapido posizionamento (all’interno della sezione dedicata agli Appunti basta tenere premuto il dito sull’immagine e selezionare dal menu di opzioni “Blocca”).

Potete scaricare Gboard per Android dal Google Play Store: