Nella serata di ieri Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook e ora CEO di Meta, ha annunciato che i Facebook Reels sono ufficialmente disponibili per tutti a livello globale e che gli stessi mettono a disposizione dei creator nuovi strumenti utili per connettersi con la propria community e monetizzare il proprio lavoro.

Dello sbarco dei Reels su Facebook vi avevamo parlato per la prima volta quasi un anno fa e poi ancora la scorsa estate quando erano partiti i test negli Stati Uniti, ma adesso il tempo delle prove è finito: la funzione è disponibile per chiunque voglia sfruttarla.

Facebook Reels: una nuova opportunità per i creator

Il post di annuncio di Zuckerberg si apre con una considerazione tutt’altro che trascurabile: già adesso i Reels — che erano nati per contrastare l’ascesa di TikTok — sono di gran lunga il formato di contenuto dell’universo Meta che sta crescendo più velocemente.

Dalla volontà di sfruttare questa situazione scaturisce l’introduzione degli stessi anche su Facebook in tutto il mondo. Zuckerberg vede i Facebook Reels come il luogo migliore a disposizione dei creator per connettersi coi propri utenti e guadagnarsi da vivere, per questo motivo insieme alla nuova funzione vengono lanciati anche nuovi strumenti di monetizzazione.

In particolare, il CEO richiama l’attenzione su strumenti creativi come Remix e la possibilità di creare un nuovo Reel partendo da una Storia già esistente. Inoltre, sono in fase di sviluppo degli strumenti per creare clip video che dovrebbero tornare utili ai creator che pubblicano dirette o video registrati in formato lungo, che così potranno sperimentare con formati differenti.

Per aiutare i creator ad ottenere visibilità, inoltre, è stata prevista la possibilità di condividere gli Instagram Reels come contenuti suggeriti su Facebook. Ed è in corso anche il roll out dei Reels in Facebook Watch e della funzione che permette a tutti gli utenti di condividere Reels pubblici nelle Storie.

In aggiunta a questo, sono in espansione i test di nuovi strumenti di monetizzazione dedicati proprio ai Facebook Reels, a partire da overlay ads come banner e sticker, grazie ai quali un maggior numero di creatori di contenuti potranno guadagnare dagli annunci; presto, infine, partirà anche il roll out degli annunci a schermo intero tra i Reels, similmente a quanto già avviene su Instagram.

Previous Next Fullscreen

La versione più recente di Facebook per Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge. Vi piace questa nuova funzione? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Facebook sta perdendo utenti per la prima volta dalla sua creazione