Alla fine dello scorso anno ci siamo occupati di OSOM OV1, il primo smartphone di OSOM, un’azienda nata dalla volontà di alcuni ex dipendenti di Essential di provare a portare avanti i principali obiettivi di quest’ultima meteora del panorama mobile.

Di recente OSOM attraverso LinkedIn ha deciso di fornirci una sorta di assaggio di ciò che potremmo attenderci dal suo primo smartphone, mostrando quattro colorazioni brillanti con cui il suo primo smartphone potrebbe essere lanciato sul mercato.

OSOM OV1 potrebbe esordire sul mercato in estate

Inoltre, il co-fondatore dell’azienda, Wolfgang W. Muller, ha reso noto che OSOM OV1 potrebbe essere lanciato ufficialmente nel corso della prossima estate, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.

Tornando a parlare delle colorazioni, quelle mostrate su LinkedIn sono chiamate Solar Yellow, Borealis Green, Twilight Blue e Dusk Purple e nel post il team del produttore ha chiesto agli utenti quale sia la loro variante preferita:

Ebbene, a vincere tale sondaggio è stata la colorazione Borealis Green ma Muller in un post ulteriore ha dichiarato che al momento non è in grado di promettere che lo smartphone arriverà effettivamente sul mercato in questa versione, pur essendo ad ogni modo possibile.

Inizialmente il team di OSOM aveva reso noto che il lancio dello smartphone sarebbe potuto avvenire in occasione del Mobile World Congress 2022 (in programma a fine febbraio) ma Muller ha spiegato che è stato posticipato, facendo riferimento ai mesi estivi.

Ricordiamo che tra i principali punti di forza di questo smartphone vi saranno la grande attenzione per la salvaguardia della privacy degli utenti, un’interfaccia simile a quella di Android stock, la possibilità di essere riparato con una certa semplicità (ciò quantomeno per le principali componenti) e una dotazione hardware capace di garantire un’esperienza piacevole.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo OSOM OV1 si andrà a posizionare.

