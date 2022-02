Il 9 febbraio Samsung ha presentato ufficialmente la serie Samsung Galaxy S22, tre smartphone che hanno subito stuzzicato la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

E le buone impressioni inziali ottenute dal colosso coreano sembra che stiano ora ricevendo un’importante conferma per quanto riguarda le prenotazioni, tanto che per alcuni modelli il produttore pare si sia trovato costretto a posticipare le consegne.

Si allungano i tempi di attesa per la serie Samsung Galaxy S22

In alcuni casi il tempo di attesa sul sito ufficiale di Samsung si allunga fino ad aprile (per esempio ciò è quanto è avvenuto negli Stati Uniti) mentre per quanto riguarda il nostro Paese allo stato attuale le spedizioni sono programmate a partire dal 25 marzo 2022.

Queste sono le pagine dedicate ai tre nuovi smartphone di Samsung sul suo sito ufficiale:

Resta da capire se dietro la decisione del produttore coreano di posticipare le spedizioni per alcuni modelli della serie Samsung Galaxy S22 vi sia effettivamente una domanda superiore alle aspettative, così come sostiene l’azienda (che parla di un interesse da parte degli utenti ai massimi storici). Non è possibile escludere, infatti, l’ipotesi che Samsung non sia riuscita ad arrivare all’esordio ufficiale con un sufficiente quantitativo di scorte disponibili (ricordiamo, a tal riguardo, che il settore mobile oramai da tanti mesi sta affrontando un grave problema di reperimento delle componenti per la produzione dei telefoni).

Chi desidera acquistare uno dei nuovi smartphone di Samsung può anche puntare su Amazon:

Per la versione base e quella Plus Amazon ha in programma di dare il via alle spedizioni a partire dall’11 marzo mentre per la variante Ultra l’attesa dovrebbe essere più breve (dovrebbe essere disponibile dall’1 marzo).

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra