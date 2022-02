In attesa del rilascio per tutti del lettore di note vocali globale, la versione beta di WhatsApp per Android sta introducendo alcune modifiche alle note vocali e all’audio inoltrati.

WhatsApp beta 2.22.5.13 ora utilizza icone di colore arancione, e non più giallo, quando si inoltrano note vocali e file audio. Per distinguere le note vocali inoltrate dai file audio, WhatsApp utilizza un’icona diversa, rispettivamente di microfono e cuffie, in più le note vocali inoltrate includono anche le relative forme d’onda stilizzate se la nota vocale originale è stata registrata utilizzando una versione di WhatsApp in cui la funzione era abilitata.

WhatsApp beta modifica le note vocali e l’audio inoltrati

Le note vocali inoltrate ora includono anche una velocità di riproduzione, ma questa funzione non è attualmente disponibile per i file audio, tuttavia WhatsApp la sta sviluppando sul canale beta per iOS, quindi dovrebbe essere introdotta anche in WhatsApp beta per Android con un futuro aggiornamento.

Queste modifiche sono al momento disponibili solo per alcuni beta tester, ma la loro disponibilità verrà ampliata con un aggiornamento futuro. Qualche giorno fa WhatsApp Beta ha anche rinnovato la condivisione di foto e video.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per aggiornare WhatsApp Beta è necessario essere iscritti al relativo programma, operazione fattibile attraverso questa pagina. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il file APK dell’ultimo aggiornamento scaricabile da APK Mirror.