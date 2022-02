WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.5.11.

La principale novità di questo nuovo update di WhatsApp Beta attiene all’anteprima che viene mostrata quando l’utente condivide foto e video come documenti.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.5.11

La nuova funzione risulta attualmente in fase di roll out e viene contrassegnata come compatibile con la versione 2.22.5.11 di WhatsApp Beta per dispositivi Android (non si può comunque escludere che qualche beta tester possa vederla già attiva persino su versioni precedenti dell’app).

Il team di WhatsApp sta dunque lavorando a nuove funzioni dedicate alla visualizzazione di file multimediali. Come potete vedere dallo screenshot riportato a seguire, un passo importante in questa direzione è stato appena compiuto attraverso l’anteprima dei documenti che viene visualizzata tutte le volte che gli utenti (magari al fine di preservarne la qualità) decidano di condividere foto e video come documenti.

L’immagine condivisa viene quindi accompagnata dalla corrispondente anteprima, mentre nelle precedenti versioni dell’applicazione questo non avveniva e l’utente doveva per forza aprire il documento ricevuto per poterne conoscere il contenuto.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La nuova funzione descritta, come detto, è disponibile nella versione 2.22.5.11 dell’applicazione ma, se siete utenti beta, potreste trovarla disponibile persino nell’aggiornamento precedente. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa potete ricorrere ad APK Mirror.

