Tre mesi fa il team di WhatsApp ha introdotto una funzionalità che permette di ascoltare le note vocali quando si passa a una chat diversa su WhatsApp beta per iOS. Naturalmente WhatsApp aveva in programma di introdurre la stessa funzionalità anche nell’app Android e oggi è stata finalmente individuata.

Ecco le novità della versione 2.22.2.10 di WhatsApp Beta per Android

La possibilità di ascoltare le note vocali da qualsiasi sezione dell’app è in sviluppo nella versione beta 2.22.3.1 di WhatsApp per Android. Come si può vedere nella schermata sottostante, WhatsApp mostra una nuova interfaccia che include la possibilità di mettere in pausa, riprendere, ignorare la nota vocale e una barra di progresso quando l’utente ha iniziato ad ascoltare una nota vocale e torna all’elenco delle chat.

Purtroppo si tratta di un’altra funzionalità che attualmente è in fase di sviluppo, quindi non è ancora disponibile per i beta tester di WhatsApp. Il lettore di note vocali potrebbe tuttavia essere rilasciato nel canale beta a breve con un nuovo aggiornamento.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare in anteprima le novità di WhatsApp per Android è sufficiente iscriversi al canale di beta seguendo questo link, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK. Quello della versione 2.22.3.1 beta è disponibile qui.

