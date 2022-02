Xiaomi ha ampliato il suo catalogo di dispositivi per la smart home con l’introduzione di un nuovo altoparlante intelligente. Xiaomi Smart Speaker IR Control integra Google Assistant ed è dotato di un orologio a LED ben visibile, ma soprattutto questo smart speaker è dotato di un modulo trasmettitore IR integrato, una caratteristica tipica degli smartphone Xiaomi.

Xiaomi Smart Speaker IR Control rende smart anche i dispositivi meno recenti

Anche se può apparire fuori dal tempo, il modulo infrarossi consente allo speaker di Xiaomi di controllare tramite Google Assistant anche i dispositivi meno recenti e quindi non intelligenti. Xiaomi Smart Speaker IR Control è munito di un Altoparlante full range da 1,5″, 2 microfoni, connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz e Bluetooth 5.0.

L’innovativo design del dispositivo contribuisce alla ricchezza e ai dettagli del suono, creando un campo sonoro perfettamente bilanciato apprezzabile da tutte le angolazioni. Lo speaker integra Google Chromecast e offre pulsanti di riproduzione/pausa, controllo volume e muto e misura 95x95x14 mm.

Disponibilità e prezzo di Xiaomi Smart Speaker IR Control

Al momento non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità e al prezzo del prodotto, tuttavia potrebbe costare tra i 50 e i 100 euro ed essere in vendita in Europa nelle prossime settimane.

