Sono passate solo poche ore dall’inizio della commercializzazione della serie Redmi Note 11, la cui versione globale è stata annunciata a gennaio, e sono già iniziate le promozioni per rendere ancora più interessante l’acquisto dei nuovi smartphone. Ricordiamo che la serie Redmi è composta da ben quattro modelli, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G.

Oggi vogliamo segnalarvi un’ottima promozione relativa a Redmi Note 11, il modello “base” della serie, il cui prezzo di listino parte da 229 euro, al netto della promozione di lancio. Grazie a Gshopper, noto store online di cui vi abbiamo parlato spesso sulle nostre pagine, potete portarvi a casa Redmi Note 11 a partire da soli 159 euro, un prezzo che lo rende immediatamente competitivo rispetto alla maggior parte degli smartphone di fascia media.

Redmi Note 11 a prezzi scontati

Sono tre i tagli di memoria e due le colorazioni in cui potete acquistare Redmi Note 11 su Gshopper, tutti con spedizione dai magazzini europei tramite DHL, senza costi aggiuntivi per le spese di spedizione. Potete inoltre scegliere tra le varie modalità di pagamento per trovare quella più adatta alle vostre necessità.

Redmi Note 11 può contare su uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+, refresh a 90 Hz e soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale. Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 680, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e affiancato da 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2.

Quattro le fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per macro e ritratti. Frontalmente invece è presente un sensore da 13 megapixel per i selfie. Da segnalare la batteria da 5.000 mAh supportata dalla ricarica rapida a 33 watt, che nella nuova implementazione permette di ricaricare la batteria in appena 61 minuti.

Completano la dotazione il lettore di impronte digitali posizionato sul lato destro, in corrispondenza del tasto di accensione/sblocco, e gli speaker stereo per un audio di qualità superiore alla media.

Come dicevamo il prezzo di listino parte da 229 euro ma su Gshopper potete spendere molto meno per portarvi a casa lo smartphone, disponibile nelle colorazioni Grigio grafite e azzurro crepuscolo. Per tutti e tre i tagli di memoria è possibile utilizzare il coupon AEC7900C6273 per ottenere un ulteriore sconto di 50 euro rispetto al prezzo indicato. A seguire trovate i link per l’acquisto e i prezzi finali delle tre versioni.

Informazione Pubblicitaria