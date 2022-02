Dopo la presentazione, per il solo mercato cinese, dello scorso mese di gennaio, il nuovo OnePlus 10 Pro si prepara al debutto internazionale. Le ultime indiscrezioni sul futuro del top di gamma di casa OnePlus anticipano un debutto sempre più vicino anche per quanto riguarda il mercato internazionale. Lo smartphone dovrebbe essere quasi pronto al debutto e OnePlus dovrebbe ufficializzare i suoi piani a brevissimo.

Contestualmente, OnePlus si prepara ad annunciare diversi nuovi prodotti. Sono in rampa di lancio il nuovo OnePlus Nord CE 2, la sua variante Lite e la nuova serie OnePlus TV Y1S che andrà ad arricchire la gamma di Smart TV del brand. Ecco i dettagli:

OnePlus 10 Pro: la data di lancio in Europa si avvicina

Il nuovo OnePlus 10 Pro è disponibile, per ora, solo sul mercato cinese. Lo smartphone arriverà anche sul mercato internazionale e, in particolare, in Europa. Per il momento, OnePlus non ha fornito informazioni precise in merito alle tempistiche di lancio del suo nuovo flagship al di fuori dei confini cinesi. Le cose però potrebbero cambiare a brevissimo.

OnePlus, infatti, dovrebbe annunciare i piani di commercializzazione internazionale del nuovo OnePlus 10 Pro già domani, 17 febbraio. Ricordiamo, infatti, che domani è programmato un importante evento di lancio (per il mercato indiano principalmente) che vedrà il debutto del nuovo OnePlus Nord CE 2, atteso anche in una variante Lite, e di una nuova serie di Smart TV firmate OnePlus.

In occasione di tale evento, il brand dovrebbe, stando al nuovo leak di oggi, anticipare anche la data di lancio del nuovo OnePlus 10 Pro in Europa e in altri mercati internazionali. Contestualmente, inoltre, potrebbero essere aperti i preordini e, quindi, svelati i prezzi di lancio dello smartphone. L’attesa per il nuovo top di gamma sembra, quindi, essere quasi terminata.

Quando è fissato il lancio del nuovo OnePlus 10 Pro in Europa?

L’evento di domani dovrebbe riguardare principalmente il mercato indiano (vero e proprio riferimento per OnePlus) ma, contestualmente, OnePlus dovrebbe svelare anche i dettagli sulla commercializzazione europea del nuovo flagship. Per quanto riguarda la data di lancio, per il momento, ci sono informazioni solo relative all’India.

Il nuovo OnePlus 10 Pro dovrebbe arrivare sul mercato indiano nel corso della terza settimana di marzo (probabilmente il 15 o 16 marzo). Il lancio in Europa potrebbe essere contestuale o comunque avvenire entro la fine del primo trimestre del 2022 (quindi entro fine marzo). Nel corso delle prossime ore dovrebbero, finalmente, arrivare aggiornamenti in tal senso.

Le specifiche del top di gamma di OnePlus

Il nuovo OnePlus 10 Pro è già ufficiale e, quindi, le sue specifiche sono già note. Lato hardware, infatti, non ci saranno novità tra il modello in commercio in Cina e quello destinato al mercato internazionale. Questo vuol dire che il nuovo flagship potrà contare su di un display AMOELD da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh e da varie combinazioni di RAM e storage (fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage). Il comparto fotografico includerà una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel.

Le altre novità in arrivo per OnePlus

La gamma di prodotti OnePlus si prepara a registrare un importante aggiornamento. Come confermato da diversi leak di queste settimane, sono in arrivo due nuovi smartphone. Si tratta dell’OnePlus Nord CE 2 5G e dell’OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Il primo smartphone è già apparso online in una prima immagine ufficiale, allegata di seguito. Il device potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 900 e su di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 65 W (questo dato è stato confermato ufficialmente).

Per quanto riguarda la versione Lite, invece, ci troveremo di fronte ad uno smartphone più economico (con display LCD invece che AMOLED). A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Per il momento, non ci sono informazioni in merito all’arrivo in Europa dei due nuovi componenti della gamma Nord.

Di certo, invece, non arriverà in Europa la nuova serie OnePlus TV Y1S che sarà composta da due Smart TV di fascia bassa (per gli standard europei). La nuova serie è destinata esclusivamente al mercato indiano dove OnePlus è presente da tempo con diverse soluzioni per il mercato TV.