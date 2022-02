Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G verrà svelato in via ufficiale il prossimo 17 febbraio. Lo smartphone andrà ad ampliare la gamma di OnePlus proponendo un’opzione aggiuntiva per la gamma OnePlus Nord, sempre più rilevante per le vendite complessive del marchio. In attesa della presentazione, registriamo oggi un vero e proprio “leak ufficiale” per il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G. Lo smartphone si mostra in un paio di immagini che OnePlus ha messo a disposizione della stampa. L’azienda ha anche confermato alcune specifiche tecniche dello smartphone.

OnePlus Nord CE 2 5G: ecco la prima immagine ufficiale

La prima immagine ufficiale del nuovo OnePlus Nord CE 2 5G ci mostra la parte posteriore dello smartphone. Il design posteriore ha per protagonista assoluto il modulo delle fotocamere, con due sensori caratterizzati da dimensioni particolarmente abbondanti. Il modulo presenta, inoltre, bordi curvi che ricordano molto da vicino l’OPPO Find X3 Pro (ricordiamo che OnePlus è oramai parte di OPPO tanto che i due brand sono al lavoro su di un Unified Os).

Oliver Zhang, Head of Product di OnePlus, ha così commentato il design che caratterizzerà il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G: “Utilizzando un processo di stampaggio in un unico pezzo, il modulo della fotocamera si alza naturalmente dal retro del telefono in una curva elegante. I nostri designer hanno anche aggiunto un anello intorno ai sensori fotografici per migliorare l’impressione futuristica del modulo”.

Ecco l’immagine diffusa dall’azienda:

La soluzione proposta con il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G presenterà sostanziali differenze rispetto a quanto visto con il recente OnePlus 10 Pro. L’attuale flagship di OnePlus, ancora in attesa di una data di lancio per l’Europa, integra un modulo delle fotocamere decisamente più vistoso e, probabilmente, molto meno elegante rispetto al nuovo componente della gamma Nord.

La prima immagine dell’imminente OnePlus Nord CE 2 5G conferma anche la presenza del blu, elemento cromatico di riferimento per la gamma Nord. In quest’evoluzione, OnePlus propone quello che viene definito Bahama Blue più “luminoso e audace” rispetto al Blue Void di OnePlus Nord CE. In arrivo c’è anche una seconda colorazione, la Grey Mirror, di cui non sono state rilasciate immagini.

In merito alla scelta della colorazione, Zhang ha sottolineato: “Durante la progettazione dei colori per OnePlus Nord CE 2, il team voleva evolvere la sua colorazione blu puntando su di un blu più luminoso e audace rispetto al Blue Void di OnePlus Nord CE originale. La colorazione Bahama Blue di OnePlus Nord CE 2 mostra un gradiente multidirezionale di blu e giallo che si fondono magnificamente insieme.”

Le specifiche dello smartphone in attesa del debutto

Oliver Zhang ha anche confermato alcune specifiche del nuovo smartphone. Il nuovo arrivato della famiglia Nord potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 65 W. È stata confermata anche la presenza di uno slot per le schede microSD (per espandere lo storage fino ad un massimo di 1 TB).

Gran parte della scheda tecnica del nuovo smartphone non è ancora stata ufficializzata ma le indiscrezioni degli ultimi giorni ci forniscono un’idea chiara delle specifiche. Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G potrà contare, infatti, sul SoC MediaTek Dimensity 900 supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage.

Il comparto fotografico includerà tre camere posteriori. Il sensore principale sarà da 64 Megapixel e sarà affiancato da un sensore ultra-grandangolare di cui non si conoscono ancora le specifiche. Per quanto riguarda il display, lo smartphone includerà un pannello AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz.

Da notare che lo smartphone arriverà anche in una variante Lite. Questa versione avrà un display LCD da 6.59 pollici e potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695. Maggiori dettagli su entrambi i nuovi componenti della gamma Nord dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, in vista della presentazione ufficiale del 17 febbraio.

In copertina OnePlus Nord CE