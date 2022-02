Sono diverse le novità su cui sta lavorando il team di sviluppatori di Gmail e tra quelle in fase di test vi è anche un’opzione che consente agli utenti di sospendere le notifiche sullo smartphone quando stanno usando il client desktop.

Un nuova interessante funzione in test su Gmail

Stando a quanto viene spiegato dal colosso di Mountain View, la nuova funzione studiata dal team di Gmail permette di mettere in pausa le notifiche sul telefono quando l’utente è attivo su un computer desktop (ciò è possibile autorizzando il browser a rilevare se è attivo o se non lo sta usando).

Una volta dato il consenso alla richiesta di autorizzazione per “sapere quando si sta utilizzando attivamente il dispositivo”, la funzione viene attivata automaticamente.

Il menu delle impostazioni di Gmail non ha alcuna opzione per abilitare manualmente questa funzione o per disattivarla dopo che è stata attivata e la relativa autorizzazione può essere revocata nelle impostazioni di Google Chrome (andando nel menu delle Impostazioni, quindi nella sezione dedicata a Sicurezza e privacy, entrando in Impostazioni del sito e quindi andando su Altre autorizzazioni, ove bisognerà cercare la voce “Utilizzo del tuo dispositivo“).

Al momento non è chiaro quanto sia stato ampio il rilascio di tale funzionalità ma pare che allo stato attuale sia stata messa a disposizione soltanto di una ristretta cerchia di utenti.

La speranza è che la fase di test possa concludersi rapidamente e che quindi la funzionalità venga messa a disposizione di tutti gli utenti nel più breve tempo possibile. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.

Nel frattempo, potete scaricare le ultime versioni disponibili di Gmail per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: