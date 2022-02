Dopo il test di robustezza di Samsung Galaxy S22 di qualche giorno fa, PBK Reviews ha pubblicato il video dello smontaggio di Samsung Galaxy S22+ per darci un’idea del livello di riparabilità del dispositivo.

Ecco come smontare Samsung Galaxy S22+

Dopo aver liberato il pannello posteriore dal suo adesivo, la protuberanza del modulo fotocamera e gli obiettivi si sfilano insieme alla piastra posteriore come un unico gruppo, sebbene siano separabili scaldando l’adesivo che li tiene uniti.

Dopo aver rimosso le 19 viti che tengono in posizione la scheda madre e le bobine di ricarica NFC e wireless, si intravedono le parti interne dello smartphone Samsung e dopo aver scollegato i cavi della batteria la scheda madre può essere rimossa e ispezionata.

Esaminando i gruppi fotocamera lo youtuber fa notare che solo gli obiettivi grandangolari e il teleobiettivo sono stabilizzati otticamente, mentre la fotocamera ultrawide non ha questa caratteristica.

Il gruppo altoparlante inferiore contiene il componente del motore di vibrazione integrato, ma deve essere smontato per arrivare al motore aptico.

Dopo aver rimosso le schede minori, per rimuovere la batteria è necessario utilizzare alcol isopropilico per allentare l’adesivo poiché non ci sono linguette di estrazione. A questo punto diventano visibili un paio di antenne ausiliarie che sono equipaggiate sugli smartphone compatibili con i segnali mmWave 5G.

Se non altro il processo di smontaggio dello schermo è più semplice rispetto alle generazioni precedenti. Dopo aver applicato del calore al perimetro del display è sufficiente fare leva con uno strumento in plastica per liberare il pannello AMOLED dalla cornice, inoltre non è presente un cavo flessibile dal display al telaio, poiché il connettore del display si trova direttamente sulla connessione ricevente.

