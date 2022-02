La nuova serie Samsung Galaxy S22 vanta uno chassis più robusto denominato Armor Aluminium e fortunatamente questa volta tutte e tre le varianti della gamma ne sono dotate.

PBK Reviews ha eseguito uno smontaggio di Samsung Galaxy S22 simile a quelli effettuati da JerryRigEverything e ha testato la robustezza del nuovo smartphone di punta di Samsung.

Samsung Galaxy S22 è sorprendentemente robusto

Lo schermo di Samsung Galaxy S22 è protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus+ e ha resistito bene al test dei graffi tramite punte con durezza di livello 8 e livello 9 sulla scala Mohs, mentre il retro, che presumibilmente utilizza lo stesso vetro, si è graffiato molto più facilmente.

La nuova ammiraglia di Samsung si è inoltre dimostrata all’altezza del suo grado di impermeabilità IP68 sopravvivendo all’immersione in acqua, tuttavia lo schermo sembra essere ipersensibile e registra tocchi fantasma quando è sott’acqua.

Nel complesso Samsung Galaxy S22 è abbastanza robusto e non si graffia facilmente. Il sensore di impronte digitali sotto il display funziona bene anche con i graffi, inoltre lo smartphone ha pochissima flessibilità, a dimostrazione della robustezza del nuovo chassis, tuttavia è comunque consigliato l’utilizzo di una custodia protettiva.

Samsung Galaxy S22 non è facile da smontare

Scassinare lo smartphone per accedere alla componentistica interna ha richiesto notevole calore per rompere lo strato adesivo e sollevare il vetro posteriore.

Inoltre è presente un enorme foglio di grafite per la dissipazione del calore tra la batteria e la piastra posteriore, oltre alla bobina di ricarica wireless e l’antenna NFC.

La scheda madre di Samsung Galaxy S22 è tenuta in posizione da diciannove viti e numerosi connettori che nascondono un PCB impilato, una soluzione ormai comune nei dispositivi di fascia alta, tuttavia nessuna traccia di acqua era visibile nonostante l’immersione.

In conclusione, Samsung Galaxy S22 passa il test di robustezza a pieni voti, ma è sconsigliato provare ad aprirlo o ripararlo, a meno che non si abbia maturato un’adeguata esperienza professionale. Non ci vuole poi molto per rovinare lo schermo AMOLED a 120 Hz, inoltre la mancanza di linguette rende complicata anche la sostituzione della batteria.

