A poche settimane dall’annuncio ufficiale è giunto il momento della serie Redmi Note 11, che sbarca in Europa con una line-up completa, pronta a rivoluzionare la fascia media del mercato. Indubbiamente i due modelli più interessanti sono le versioni Pro, sia il modello 4G che quello 5G, proposti in tre diversi tagli di memoria e altrettante colorazioni.

Redmi Note 11 Pro/5G in offerta

Il lancio sui mercati internazionali è accompagnato, come da tradizione, da una promozione valida solo per 48 ore, che vi permetterà di portarvi a casa un nuovo smartphone con un ottimo sconto rispetto al prezzo di listino. Prima di entrare nel dettaglio però è giusto fare un breve riepilogo delle caratteristiche tecniche dei due smartphone.

Redmi Note 11 Pro

Dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,67 pollici, con frequenza di refresh a 120 Hz, Redmi Note 11 Pro utilizza un chipset MediaTek G06, con processo produttivo a 12 nanometri, affiancato da 6-64 GB, 6-128 GB o 8-128 GB di memoria. Lo schermo è protetto da un Gorilla Glass 5 e non va dimenticata la presenza di due speaker stereo per un audio di buona qualità.

Il comparto fotografico può contare su quattro sensori posteriori, il principale da 108 megapixel (f/1.9), affiancato da un ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e da due sensori da 2megapixel (f/2.4) mentre al frontale trova posto un singolo sensore da 16 megapixel (f/2.4). La batteria da 5.000 Mah è assistita da una ricarica rapida a 67 watt per ridurre drasticamente i tempi di ricarica.

Redmi Note 11 Pro 5G

Altrettanto interessante Redmi Note 11 Pro 5G, che riprende lo schermo Super AMOLED a 120 Hz da 6,67 pollici protetto da Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 695, con processo produttivo a 6 nanometri e in grado di garantire la connettività 5G. Anche in questo caso abbiamo speaker stereo e lettore di impronte laterale.

La fotocamera posteriore utilizza tre sensori, uno principale da 108 megapixel (f/1.9), un ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel (f/2.4) per le macro. Nella parte frontale, con una soluzione punch hole, trova posto un sensore da 16 megapixel (f/2.4). Las batteria da 5.000 mAh è supportata dalla ricarica rapida a 67 watt.

La promozione di lancio

Per rendere ancora più invitanti i nuovi smartphone ecco una promozione di lancio valida solamente per 48 ore, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24 di giovedì 17 febbraio. Sono oggetto di promozione tutte le varianti di memoria e tutte le colorazioni, per soddisfare le necessità di ogni utente.

Per approfittare dei prezzi di lancio è sufficiente cliccare sul relativo link e applicare il coupon, che sarà visibile solo a partire dalla mezzanotte. In questo modo potrete ottenere il prezzo indicato, valido per ogni colorazione:

Il prezzo finale può variare di 5-10 euro a seconda dei coupon disponibili: 10.000 da 10 euro, 8.000 da 15 euro e 11.000 da 20 euro)

Informazione Pubblicitaria