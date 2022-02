C’è un nuovo smartphone in arrivo per POCO. Il brand di Xiaomi continuerà a portare avanti, anche nel corso del 2022, la sua strategia di lanciare nuovi prodotti come veri e propri rebrand di smartphone Redmi. Anche la prossima novità in arrivo, l’ancora inedito POCO X4 5G, seguirà questa tradizione che, ad oggi, ha fruttato al brand ottimi risultati commerciali in diversi mercati internazionali. Il punto di partenza del nuovo smartphone POCO sarà il recentissimo Redmi Note 11 Pro 5G, svelato, nella sua variante Global, lo scorso mese di gennaio ed atteso in Italia a breve. Vediamo i dettagli.

POCO X4 5G: le specifiche tecniche saranno riprese dal Redmi Note 11 Pro 5G

Il nuovo POCO X4 5G si prepara al debutto sul mercato. Lo smartphone sarà un vero e proprio rebrand del Redmi Note 11 Pro 5G, opportunamente modificato per far spazio al logo POCO sulla scocca e personalizzato con colorazioni inedite e in linea con il caratteristico stile del brand. La conferma, che segue rumor già emersi nel recente passato, arriva da GeekBench. Nel database di GeekBench, infatti, è apparsa un’unità di test del futuro POCO X4 5G (model number 2201116PG).

Lo smartphone testato presentava il SoC Qualcomm Snapdragon 695, lo stesso utilizzato dal già citato smartphone di Redmi. A completare i dati emersi dal benchmark troviamo 6 GB di memoria RAM e il sistema operativo ancora fermo ad Android 11 che sarà personalizzato con la MIUI 13 e successivamente aggiornato, con tempistiche tutte da definire, ad Android 12.

Il resto della scheda tecnica del nuovo POCO X4 5G dovrebbe coincidere con quella del Redmi Note 10 Pro 5G. Aspettiamoci, quindi, un display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con refresh rate di 120 Hz e risoluzione Full HD. Oltre al già citato Snapdragon 695 troveremo varie configurazioni di RAM e storage. Probabilmente, si partirà da 6/128 GB. La batteria sarà da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Considerando il posizionamento sul mercato, il comparto fotografico del nuovo POCO X4 5G desta particolare interesse. Lo smartphone punterà tutto sul sensore principale da 108 Megapixel che sarà supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro. Solo i test “sul campo” ci permetteranno di avere un’idea chiara sulla qualità del comparto fotografico del nuovo smartphone POCO. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel.

Quando arriva il nuovo smartphone POCO?

La data di uscita del nuovo POCO X4 5G è ancora da definire. Le informazioni a riguardo sono molto limite. Lo smartphone è già passato su Geekbench ed ha ricevuto la certificazione Wi-Fi Alliance. Alcuni degli step intermedi prima del lancio sono, quindi, stati completati. Le indiscrezioni anticipano un debutto entro la fine del primo trimestre del 2022, almeno per quanto riguarda il mercato indiano, vera e propria terra di conquista per il brand POCO.

Da valutare, invece, l‘arrivo in Europa. Il marchio è apprezzato anche da noi e di certo registrerà nuovi smartphone nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo POCO X4 5G potrebbe ritagliarsi uno spazio significativo all’interno della gamma europea di Xiaomi. Il debutto, in questo caso, potrebbe avvenire nel corso della primavera. Ne sapremo di più, senza dubbio, nelle prossime settimane.