San Valentino è un’occasione speciale che va festeggiata in dolce compagnia, quindi Rabona Mobile ha pensato a un regalo originale per la coppia.

In occasione della Festa degli Innamorati, l’operatore Rabona Mobile annuncia due promozioni davvero imperdibili con le quali poter festeggiare in coppia la ricorrenza di San Valentino.

Rabona Mobile raddoppia per San Valentino

La prima promozione permette di ottenere 10 euro in omaggio ricaricando 30 euro al costo di 20 euro per un massimo di 2 ricariche effettuate online o tramite l’app di Rabona Mobile.

Grazie alla seconda promozione è invece possibile richiedere una scheda SIM e averne subito un’altra in omaggio attraverso il sito web www.rabona.it oppure utilizzando l’app ufficiale Rabona.

Le promozioni sono valide dalle ore 17:00 di oggi fino a lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 13:00 e sono riservate anche ai clienti del brand Sì Pronto!?! attraverso il sito www.sipronto.it.

Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 2019 eroga i suoi servizi in 4G attraverso la rete Vodafone con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali