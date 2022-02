Quelli tra voi nati, come chi vi scrive, negli anni 80 ricorderanno sicuramente (e con un po’ di nostalgia) i Walkman: fantastici dispositivi dalla scocca in plastica, che ci consentivano di ascoltare musica ovunque tramite le audiocassette e le cuffie. Che foste in auto, in treno o in pullman rappresentavano la prima alternativa per isolarsi dal mondo esterno, tramite la vostra musica preferita; con il passare del tempo le cose sono cambiate, prima con l’avvento dei lettori CD portatili e poi con i lettori MP3 (con i quali Apple grazie ai suoi iPod ha fatto fortuna) fino ad arrivare agli odierni smartphone, dispositivi che nella maggior parte dei casi ci consentono di avere sempre a disposizione la nostra musica. Sony, storico produttore del Walkman originale, ha ora presentato due nuovi modelli che strizzano l’occhio agli audiofili, e sono mossi da Android: vediamo di cosa si tratta.

Sony presenta NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2

Sony alza il velo su due nuovi modelli di Walkman, NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2, entrambi animati da Android, dedicati a tutti coloro che pretendono un’elevata qualità sonora durante la riproduzione musicale, magari associata a delle cuffie apposite. Entrambi i modelli sono una rivisitazione, aggiornata, della serie Signature lanciata nel 2016: saranno dotati di tecnologia audio S-Master HX appositamente progettata per il Walkman, avranno un amplificatore digitale e utilizzeranno saldature senza piombo (che dovrebbero consentire un’ottima qualità di riproduzione).

L’azienda ha optato per l’utilizzo di un cavo Kimber (dalla base dell’amplificatore fino al jack audio) per il modello WM1ZM2, mentre per WM1AM2 verrò usato un cavo OFC a bassa resistenza che dovrebbe offrire minore distorsione e una migliore separazione dei canali. Sony aggiunge inoltre di aver utilizzato dell’oro in alcune saldature a rifusione, con lo scopo di offrire una migliore localizzazione del suono e uno spazio sonoro più ampio.

Entrami i Walkman saranno dotati di un display touchscreen da 5 pollici, con risoluzione FWVGA, la batteria integrata dovrebbe fornire un autonomia in riproduzione di 40 ore. Tutto molto bello fin qui, ma passiamo ai prezzi: i modelli NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2 hanno rispettivamente un costo di 4.200 dollari (circa 3670 euro) e 1.600 dollari (1398 euro al cambio attuale). Se siete degli appassionati audiofili, e avete già magari acquistato delle cuffie di ottima qualità, potreste farci un pensierino; se invece siete solo interessati all’operazione nostalgia, forse vi conviene riesumare l’amato cimelio dal fondo di qualche cassetto e pavoneggiarvi per avere tra le mani un Walkman con un sacco di fascino in più.