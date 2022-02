Il chipset di punta Exynos 2200 di Samsung ha creato grandi aspettative sul fronte delle prestazioni grafiche, visto che la GPU è stata sviluppata in collaborazione con AMD.

Tuttavia i nuovi numeri riportati dell’analista TechAltar non sono per niente entusiasmanti, in quanto rivelano che la GPU Exynos 2200 è solo leggermente migliore della precedente, oltretutto anche la CPU è poco più performante rispetto a prima.

CPU e GPU di Samsung Exynos 2200 non entusiasmano

Secondo l’analista la CPU octa-core dell’ultimo SoC di Samsung è solo il 5% più veloce rispetto ai core dell’Exynos 2100, quindi ben al di sotto dell’incremento atteso nell’ordine del 15-20%, ma la delusione arriva inaspettatamente anche dalla GPU Xclipse 920 basata su AMD RDNA2 che è solo il 17% più performante rispetto a quella dell’Exynos 2100.

Fortunatamente la NPU ha dimostrato di essere il vero aggiornamento del nuovo chipset di Samsung con un incremento del 115% rispetto alla generazione precedente che dovrebbe offrire maggiore rapidità nell’elaborazione delle immagini.

Nel complesso resta comunque da vedere se il tutto si tradurrà in effettivi miglioramenti delle prestazioni nei contesti di utilizzo reali.

TechAltar ha infine sottolineato che Samsung avrebbe cercato di nascondere le carenze del suo ultimo chip e avrebbe persino tentato di annullare l’evento di lancio dedicato a Exynos che sembra dunque destinato a essere battuto ancora una volta da Snapdragon di Qualcomm.

