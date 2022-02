Kena Mobile, operatore semi-virtuale di TIM, ha avviato il rilascio di un importante aggiornamento per la sua applicazione ufficiale, disponibile per dispositivi Android, sul Google Play Store e sull’AppGallery di Huawei, e per dispositivi iOS. Il nuovo aggiornamento modifica il sistema d’accesso e potrebbe essere un passaggio intermedio per una delle principali novità della gamma di offerte Kena Mobile ovvero il debutto nel mercato di rete fissa come risposta al lancio delle offerte fibra di Iliad. Vediamo i dettagli:

L’app ufficiale di Kena Mobile si aggiorna: ecco le novità

Con il nuovo aggiornamento, in fase di rilascio, l’app Kena Mobile cambia sistema di accesso. Una volta installato il nuovo aggiornamento, infatti, gli utenti dovranno utilizzare le credenziali di accesso già utilizzate per accedere all’Area MyKena Web. Si tratta dell’unico modo per poter accedere all’area clienti dal proprio smartphone. Da notare che l’aggiornamento comporta una nuova limitazione che potrebbe complicare la vita ad alcuni utenti.

Chi ha più linee Kena Mobile non potrà più gestirle in contemporanea dall’app. Sarà necessario, infatti, effettuare un accesso singolo per ogni linea in modo da poter gestire la SIM e le offerte attive singolarmente. In futuro, Kena potrebbe reintrodurre la possibilità di collegare ad un singolo account più linee ma, per ora, gli utenti dovranno operare singolarmente senza possibilità di sfruttare una gestione “multi SIM” dell’applicazione.

Ci sono anche buone notizie però. Gli utenti Kena Mobile, grazie al nuovo aggiornamento, potranno accedere all’app utilizzando il riconoscimento tramite impronta digitale o riconoscimento del volto. In questo modo, quindi, sarà più veloce completare l’accesso, compensando le maggiori difficoltà a cui gli utenti con più SIM dovranno far fronte per accedere all’app e gestire i propri numeri Kena.

La fibra Kena è in arrivo?

Da tempo si parla di un possibile debutto di Kena Mobile nel mercato delle offerte Internet casa con la possibilità, per gli utenti, di sfruttare offerte in fibra ottica FTTH e, probabilmente, anche in fibra mista FTTC sfruttando l’infrastruttura di TIM. Il debutto di Kena nel settore di telefonia fissa, se dovesse davvero concretizzarsi, sarà legato al recente debutto di Iliad che, da fine gennaio, è presente sul mercato con un’offerta fibra davvero molto conveniente (si part da 15,99 euro al mese per i clienti mobile).

La modifica dell’app potrebbe, quindi, essere ad un necessario aggiornamento dei sistemi dovuto all’introduzione del servizio di telefonia fissa. È bene specificare, in ogni caso, che, per ora, non ci sono conferme in merito ad un possibile debutto di Kena Mobile sul mercato di rete fissa. In passato, l’operatore semi-virtuale di TIM ha fatto alcuni esperimenti con offerte Internet wireless per la casa (con la gamma di offerte Kena Casa) senza però registrare particolare successo.

Maggiori dettagli sul possibile debutto di offerte fibra di Kena Mobile potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. L’aggiornamento dell’app e la modifica al sistema di accesso e di gestione delle SIM da smartphone potrebbe rappresentare un primo indizio da non sottovalutare.